Generează rezumat cu AI

Nava de transport maritim MV Alex a ajuns luni în Portul Qasim din Pakistan, având la bord 54.983 de tone de grâu din România, destinate provinciei Punjab, scrie Agerpres.

Livrarea ridică la 273.603 tone cantitatea totală de grâu românesc importată de Pakistan prin cinci transporturi, conform unui comunicat de presă transmis de Ambasada României la Islamabad.

Importurile sunt realizate prin intermediul Trading Corporation of Pakistan (TCP) şi contribuie la asigurarea aprovizionării cu un aliment de bază a provinciilor Punjab, Khyber Pakhtunkhwa şi Sindh.

Anterior, sâmbătă, 21 noiembrie, nava MV Zhong Chang sosise în portul Karachi cu aproximativ 50.000 de tone de grâu românesc destinate provinciei Punjab. Până la acel moment, patru transporturi organizate de TCP, însumând peste 200.000 de tone, ajunseseră deja în Pakistan: două destinate provinciei Punjab, unul provinciei Khyber Pakhtunkhwa şi unul provinciei Sindh. Transportul efectuat de MV Alex reprezintă a treia livrare pentru Punjab.

„Rolul României ca furnizor de grâu demonstrează valoarea practică a comerţului bilateral. Pentru Pakistan, achiziţiile de la cultivatorii şi exportatorii români diversifică sursele de aprovizionare, într-un moment în care pieţele internaţionale sunt supuse presiunilor. Pentru România, cele cinci transporturi reprezintă o bază pentru dezvoltarea unor relaţii comerciale pe termen lung cu partenerii pakistanezi, mai ales în contextul în care KPT şi Portul Constanţa au semnat un memorandum de înţelegere care ar putea permite dezvoltarea unor noi coridoare comerciale maritime. Aceste livrări au sporit disponibilitatea grâului pe piaţa pakistaneză şi au contribuit astfel la securitatea alimentară, în efortul de a menţine preţurile grâului la un nivel accesibil pentru consumatori", a declarat ambasadorul României, Dan Stoenescu, citat în comunicatul de presă.

19% din totalul exporturilor de grâu și alte cereale ale României merg în Arabia Saudită

Războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei a evidenţiat importanţa diversificării surselor de aprovizionare cu grâu a Pakistanului. Potrivit Raportului economic pentru 2021-2022, Rusia şi Ucraina asigurau împreună peste trei sferturi din importurile de grâu ale ţării în anul precedent. Invazia ilegală a Ucrainei a determinat creşterea preţurilor internaţionale la grâu, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru importurile Pakistanului, conform sursei citate.

Livrările din România au contribuit la acoperirea necesarului de aprovizionare în cele trei provincii pakistaneze.

La nivel mondial, Arabia Saudită a fost cel mai mare importator de grâu românesc în 2025, achiziţionând aproximativ 1,61 milioane de tone, reprezentând 19% din exporturile României de grâu şi alte cereale, care au totalizat 8,49 milioane de tone. Egiptul şi Iordania s-au numărat, de asemenea, printre principalii cumpărători, cu aproximativ 836.000, respectiv 773.000 de tone. Italia şi Algeria au fost alte pieţe importante, în timp ce cantităţi mai mici au ajuns în Coreea de Sud, Vietnam şi Indonezia.