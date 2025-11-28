Guvernul pregăteşte vineri şedinţa pe pensiile magistraţilor. Se aşteaptă avizul oficial al CSM

O şedinţă extraordinară de guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor ar putea avea loc vineri, după transmiterea oficială a avizului CSM.

"Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, însă, din cele ce ştim până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine (vineri - n.r.). Prin urmare, şedinţa extraordinară de guvern prin care să fie adoptat acest proiect şi pentru a porni, practic, întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, şedinţa extraordinară de guvern va avea loc undeva în jurul prânzului, ora nu a fost precis stabilită. Până atunci va exista şi un aviz al Consiliului Legislativ în privinţa acestui proiect", a anunţat, joi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

CSM a avizat negativ proiectul joi

Plenul CSM, reunit joi, a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Înainte să se ia această decizie, joi dimineață, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat că va vota ”categoric” împotriva noului proiect. Și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au cerut CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparenţă decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Șeful Guvernului a declarat într-un interviu pentru Știrile ProTV, că față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, „există o singură modificare substanțială”, respectiv creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













