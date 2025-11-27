După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

27-11-2025 | 22:26
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că speră ca proiectul privind pensiile magistraţilor să treacă de testul constituţional.

El a adăugat că, dacă avizul CSM ar fi venit mai repede, atunci proiectul ar fi fost adoptat mai rapid de către Executiv.

”În parcurgerea unor proceduri sunt lucruri care depind de Guvern, dar sunt lucruri care nu depind de Guvern sau de un ministru. O măsură poate fi contestată şi depinzi de instanţa de judecată, de Curtea Constituţională, depinzi de termene şi interpretări. E aspectul de timp, pentru că de respectarea unor date depind banii europeni reţinuţi. Şi avem o sumă destul de importantă care este reţinută din cererea de plată mai veche”, a afirmat premierul Bolojan la Digi24, potrivit News.ro.

El a declarat că problema de fond trebuie rezolvată, motivând că o pensionare la 48-50 de ani şi o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă.

”Sper că acest proiect de lege va trece de testul constituţional, deci pensionarea magistraţilor se va face la o vârstă normală, adică la 65 de ani, iar pensia va fi una rezonabilă. Regula trebuie extinsă şi la celelalte categorii. Indiferent cine e la guvernare trebuie să intervină şi la celelalte categorii care au sistemele de pensionare anormale. La multe categorii azi avem o pensionare care înseamnă 65% din brut care se duce aproape de 100% şi este nevoie de o corectare, după principiul de magistraţi. Trebuie făcut cât mai repede, anul viitor”, a precizat Bolojan.

Bolojan se așteaptă la penalizări din partea UE

Întrebat dacă se aşteaptă la clemenţă din partea Uniunii Europene, în condiţiile în care 28 noiembrie este termenul limită impus pentru adoptarea legii, Bolojan a precizat că dacă aceste lucruri se făceau în urmă cu un an, atunci eram într-o situaţie mai bună.

”Acolo unde nu se pot îndeplini jaloanele, gândiţi-vă că la Hidroelectrica nu vom avea o nouă conducere, dar avem alte companii unde va fi o nouă conducere. Înseamnă că acel jalon care înseamnă peste 200 de milioane va avea o penalizare. Cât va fi penalizarea va fi în urma unor negocieri, poate fi, dau un exemplu, 10 milioane. (…)Dacă cineva a contestat o procedură, dacă ai ajuns într-o instanţă, durata este deja lungă şi poţi ajunge să nu respecţi termenul”, a declarat premierul.

El a spus că guvernul a încercat să dovedească Comisiei Europene că tratează lucrurile în mod serios.

”Faptul că în iulie am evitat suspendarea fondurilor europene, că în această lună am fost scoşi din procedura de deficit excesiv arată că Comisia Europeană a sesizat buna credinţă a guvernului şi măsurile luate. Sper că pe acest proiect (privind pensiile magistraţilor – n.r.) pe care îl demarăm mâine, vom fi în situaţia în care jalonul să fie respectat”, a adăugat premierul Bolojan.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, aviz negativ pe proiectul referitor la pensiile magistraţilor. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ.

Dată publicare: 27-11-2025 22:26

