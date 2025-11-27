Președinta ÎCCJ se opune noii reforme a pensiilor magistraților: „Voi da un vot categoric împotrivă”

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat, joi, că va vota 'categoric' împotriva noului proiect privind reforma pensiilor magistraților dacă va fi introdus pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

'Voi da un vot categoric împotrivă, deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu. (...) Toți au perceput-o ca fiind o presiune uriașă în ultima perioadă. Și eu cred la fel ca și colegii mei', a declarat Savonea pentru Digi24 la intrarea în CSM în legătură cu posibilitatea ca avizarea proiectului modificat al pensiilor speciale să fie introdusă pe ordinea de zi.

Pe ordinea de zi a plenului nu se află avizarea proiectului, însă membrii Consiliului pot propune adăugarea acestui punct la începutul ședinței.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat săptămâna trecută, în procedură de transparență decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Ce prevede noul proiect de lege referitor la pensiile de serviciu ale magistraților

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Săptămâna trecută, pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni au avut loc discuții pe tema pensiilor magistraților, cu participarea președintelui Nicușor Dan, a liderilor coaliției de guvernare și reprezentanților judecătorilor și procurorilor, discuții care au înregistrat însă un eșec.

Magistrații solicită ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

