Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni

17-11-2025 | 13:15
sedinta de guvern, ilie bolojan
Guvernul României

O nouă ședință a coaliției pe tema pensiilor speciale, după întâlnirea de săptămâna trecută dintre guvernanți și magistrați de la Cotroceni. Aceasta ar putea fi runda finală, termenul limită ar reformei din PNRR fiind 28 noiembrie.

Adrian Popovici

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților au rămas în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

Liderii partidelor de guvernare au transmis că solicitările sunt inechitabile și nu pot fi acceptate. Iar reprezentanții CSM au subliniat că au cerut aceeași soluție ca pentru ceilalți beneficiari de pensii speciale.

Întâlnirea la care au participat președintele Nicușor Dan, liderii coaliției, reprezentanții CSM, ai Înaltei Curți, ai Ministerului Justiției și procurorul general a durat 3 ore.

Magistrații au propus inițial ca pensia să fie de 75% din ultimul salariu brut, ceea ce însemna ca pensia să rămână mai mare decât salariul net încasat. Au spus că sunt dispuși să scadă la 65%, caz în care ar dori ca perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani să fie de 20 de ani, și nu 10, cum era în proiectul inițial.

Liderii coaliției au replicat că 65% din salariul brut ar fi aproape egal cu salariul primit în mână de judecători și procurori.

Ultima rundă de negocieri înainte de termenul-limită de la UE

Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a avertizează că termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale nu poate fi prelungit. Reforma acestor indemnizații este unul dintre jaloanele asumate de guvern prin PNRR, iar nerealizarea ar duce la pierderea a aproape 300 de milioane de euro.

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a afirmat că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Păslaru avertizează că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce „nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.

„Ce vă pot spune legat de Cererea de plată 3 este că inclusiv astăzi în Guvern am discutat de un posibil calendar şi acţiunile care ar trebui să fie urmărite pentru acest jalon legat de pensiile magistraţilor. Nu o să mai mă pronunţ şi eu pe acest subiect. Ştiţi cu siguranţă că totul va ţine de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacţiona după ce noi punem pe masă propunerea cât mai rapid săptămâna viitoare. CSM va putea alege să tergiverseze şi să folosească tot termenul de 30 de zile. Acela nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă, dar ăsta este termenul, sau va putea alege să susţină interesul României şi al tuturor românilor, şi anume să încercăm să recuperăm aceşti bani şi atunci avizul se poate da până la urmă şi în 24 de ore”, a declarat, ministrul Dragoş Pîslaru.

Etichete: negocieri, pensii speciale, magistrati,

Dată publicare: 17-11-2025 13:15

