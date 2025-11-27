Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

27-11-2025 | 11:53
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat un aviz negativ, joi, proiectului privind pensiile speciale ale magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ.

Cristian Matei

Înainte să se ia această decizie, joi dimineață, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat că va vota ”categoric” împotriva noului proiect.

Și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au cerut CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, inițiat împreună de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat recent în procedură de transparență decizională.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”, a transmis Executivul într-un comunicat oficial.

judecator
Reforma pensiilor speciale, respinsă de judecătorii din țară. Proiectul „încalcă principiul egalităţii în faţa legii”

Guvernul a mai anunţat că perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

„În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”, arată sursa citată.

Șeful Guvernului a declarat într-un interviu pentru Știrile ProTV, că față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, „există o singură modificare substanțială”, respectiv creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Pe de altă parte, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net a rămas în forma inițială, a mai spus premierul.

SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 27-11-2025 11:38

Președinta ÎCCJ se opune noii reforme a pensiilor magistraților: „Voi da un vot categoric împotrivă”
Președinta ÎCCJ se opune noii reforme a pensiilor magistraților: „Voi da un vot categoric împotrivă”

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat, joi, că va vota 'categoric' împotriva noului proiect privind reforma pensiilor magistraților dacă va fi introdus pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Reforma pensiilor speciale, respinsă de judecătorii din țară. Proiectul „încalcă principiul egalităţii în faţa legii”
Reforma pensiilor speciale, respinsă de judecătorii din țară. Proiectul „încalcă principiul egalităţii în faţa legii”

Instanţe de judecată din teritoriu anunţă că nu sunt de acord cu noua formă a actului normativ propus de Guvern prin care se schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor.

Procurorii din Capitală solicită CSM să dea aviz negativ la proiectul de reformă a pensiilor speciale
Procurorii din Capitală solicită CSM să dea aviz negativ la proiectul de reformă a pensiilor speciale

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor şi solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

Tanczos Barna: Nicio şansă ca reforma pensiilor magistraților să intre în vigoare până pe 28. Mă aștept la un aviz negativ
Tanczos Barna: Nicio şansă ca reforma pensiilor magistraților să intre în vigoare până pe 28. Mă aștept la un aviz negativ

Vicepremierul Tanczos Barna susţine că se aşteaptă la un aviz negativ al CSM privind legea pensionării magistraţilor, el adăugând că există un pericol real ca România să piardă suma de 230 de milioane de euro.  

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti anunţă că resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraţilor
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti anunţă că resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraţilor

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraţilor.

Ce se întâmplă cu rușii pe măsură ce războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă
Ce se întâmplă cu rușii pe măsură ce războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă

Pe măsură ce războiul preşedintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă, ruşii încep să se confrunte cu impactul său tot mai mare asupra fiecărui aspect al vieţii lor cotidiene, transmite Bloomberg.

ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

