Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat un aviz negativ, joi, proiectului privind pensiile speciale ale magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ.

Înainte să se ia această decizie, joi dimineață, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat că va vota ”categoric” împotriva noului proiect.

Și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au cerut CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, inițiat împreună de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat recent în procedură de transparență decizională.

”Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”, a transmis Executivul într-un comunicat oficial.

Guvernul a mai anunţat că perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

„În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”, arată sursa citată.

Șeful Guvernului a declarat într-un interviu pentru Știrile ProTV, că față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, „există o singură modificare substanțială”, respectiv creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Pe de altă parte, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net a rămas în forma inițială, a mai spus premierul.

