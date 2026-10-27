Anchetatorii au documentat activitatea infracţională a şapte persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi proxenetism, fiind efectuate cercetări şi cu privire la alte şapte persoane care se sustrag urmăririi penale, a anunţat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, relatează Agerpres.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024, 6 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală a mai multor victime. Pe parcursul anului 2026, o altă persoană ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată. În realizarea activităţii infracţionale, 4 dintre membri ar fi recrutat şi transportat în Germania mai multe persoane vătămate, unde le-ar fi obligat să practice prostituţia”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Argeş.

Cum acționa gruparea

Conform aceleiaşi surse, suspecţii ar fi postat anunţuri cu victimele pe diverse site-uri pentru atragerea de clienţi şi şi-ar fi însuşit sumele de bani obţinute de victime din întreţinerea de relaţii sexuale contra cost.

Grupul infracţional, organizat pe criterii familiale, ar fi beneficiat în acţiunile sale de sprijinul altor două persoane, rude apropiate ale liderului.

„Acestea ar fi avut rolul de a le transporta victimele din România în Germania, cu autoturismul, cât şi de a le supraveghea pe parcursul desfăşurării activităţii de prostituţie. Cei doi au închiriat imobile în Germania unde ar fi fost exploatate sexual persoanele vătămate, le-ar fi asigurat transportul pe teritoriul Germaniei, ar fi postat anunţuri cu acestea în vederea practicării prostituţiei şi ar fi transferat din Germania în România o parte din sumele de bani obţinute din activitatea infracţională”, se precizează în comunicat.

Din cercetări a mai reieşit că două dintre persoane ar fi avut mai ales rolul de a recruta, prin metoda "loverboy", tinere care proveneau din medii sociale defavorizate.

Ei simulau relaţii de iubire şi le convingeau pe victime să se deplaseze în Germania pentru a practica prostituţia, sumele de bani obţinute fiind însuşite de membrii grupului infracţional organizat.

De asemenea, două femei şi un bărbat ar fi avut rolul de a spăla sumele de bani provenite din activitatea infracţională, pe care le primeau prin sisteme de transfer numerar de la membrii grupului infracţional organizat sau de la victime, dar şi de a le masca provenienţa ilicită, prin transfer către alte persoane sau folosindu-i în interes personal.

Pentru a nu fi depistaţi de autorităţile din Germania, membrii grupării ar fi folosit metoda „touring” şi ar fi schimbat periodic locaţiile în care îşi exploatau sexual victimele, mai susţin anchetatorii.

„Din cercetări a mai reieşit că membrii grupului infracţional organizat ar fi avut legături infracţionale şi cu alte persoane, una dintre acestea fiind încarcerată în penitenciar, în altă cauză. Cea din urmă a şi primit de la membrii grupului infracţional organizat sume de bani provenite din activitatea infracţională, în timp ce alte persoane ar fi obligat 8 victime să practice prostituţia”, se mai menţionează în comunicatul IPJ Argeş.

Autorităţile judiciare din România şi din Germania au semnat, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team).

Pe 22 octombrie au fost puse în aplicare 16 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Argeş şi Constanţa, fiind descoperite şi ridicate mijloace de probă, la acţiuni participând şi doi poliţişti din cadrul K31 Augsburg - Germania, precum şi un reprezentant Europol.

De asemenea, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, împreună cu reprezentanţi ai K1 Augsburg, au participat la efectuarea simultană a altor patru percheziţii domiciliare în Germania.

După finalizarea descinderilor, procurorii DIICOT au reţinut şapte suspecţi. Tribunalul Argeş a admis ulterior arestarea preventivă a cinci dintre ei, alţi doi fiind plasaţi sub control judiciar.