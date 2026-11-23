„Accident rutier în care sunt implicate un microbuz şcolar şi o autoutilitară, produs în comuna Băiculeşti. Din primele informaţii, în momentul producerii evenimentului, în microbuz se aflau 13 persoane, respectiv 12 copii şi un adult”, informează ISU Argeş, citat de News.ro.

La sosirea echipajelor de intervenţie, persoanele se aflau în incinta unei unităţi de învăţământ.

În urma evaluării medicale, patru persoane - un adult şi trei copii - care acuzau dureri la nivelul membrelor şi al capului, au fost asistate medical şi ulterior transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

La evenimentul rutier au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere, o autospecială transport personal şi victime multiple, alături de o ambulanţă SAJ.