Prezent în sală, edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză pe primarul general de blocarea procedurii și de transformarea instituției într-un „castel al grofilor”. În replică, Ciucu transmite că proiectul nu are toate avizele tehnice și consideră că totul este o mascaradă regizată. Mai mult, Ciucu spune că deja bucureștenii plătesc doar pentru cât primesc și pot cere compensații.

Ședință extraordinară cu doar 23 de persoane

Cu o ședință extraordinară începută cu doar 23 de persoane, au curs acuzațiile că alți consilieri nu ar fi primit accesul să se conecteze online pentru a participa la ședință. După multe reproșuri, ședința nu s-a mai ținut.

Pe ordinea de zi era un proiect propus de grupul PSD, astfel încât oamenii să nu plătească apa caldă și căldura dacă nu primesc la parametrii stabiliți în contract.

Reprezentanții primăriei, în frunte cu primarul general, spun că documentul nu a respectat condițiile legale pentru a putea fi dezbătut în Consiliul General, pentru că îi lipsesc unele avize.

Mai mult, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că: „Facturarea se aplică la energia măsurată, și populația NU plătește ceea ce nu primește. Dacă apa e călduță, e plătită ca fiind călduță. La fel e situația căldurii din calorifere: dacă sunt călduțe, se plătește puținul furnizat, nu mai mult.” În plus, și în prezent asociațiile pot primi despăgubiri.

Deși știau că n-au toate avizele obținute, consilierii PSD, alături de membrii PPUSL, au început să vocifereze. Cel mai vocal a fost însă Daniel Băluță.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: „De astăzi, această clădire a Municipiului București, o clădire care ar trebui să aparțină bucureștenilor, s-a transformat în Castelul Grofului Ciprian Ciucu. Vom face în cursul acestei săptămâni plângeri penale pentru abuz în serviciu pentru că, din păcate, au luat această instituție pe persoană fizică, au creat un adevărat grup infracțional organizat condus de primarul general Ciprian.”

Reacția consilierului PUSL

Bogdan Jelea, consilier general din partea PUSL: „Nu am înțeles ce aduce nou această măsură. Dacă puteți să ne explicați. Sigur că da. Vă rog să mă iertați, probabil nu am fost destul de clar și destul de limpede. Aduce nou o clarificare inevitabil de evitat.”

Daniel Băluță, care este și liderul PSD București, a anunțat că cel puțin pentru moment, consilierii PSD sunt în grevă.

Primarul Capitalei le-a transmis pe Facebook: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! (...) Proiectul de hotărâre praf-in-ochi nu aduce nimic nou.”