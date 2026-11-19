Cele două sunt suspectate că au solicitat şi primit din partea unui om de afaceri zeci de mii de lei pentru a-l anunţa despre controale inopinate ale inspectorilor de la Fisc şi pentru ca firmele lui să scape de eventuale sancţiuni. În una dintre situaţii, funcţionarele de la Fisc au fost prinse în flagrant primind bani, relatează News.ro.

Cele două femei, care de altfel au şi fost reţinute în dosarul deschis de procurorii DNA, sunt Atena Buşu, consilier superior în cadrul AJFP Argeş şi Raluca Mihaela Mogaru, inspector superior în cadrul aceleiaşi instituţii.

Fiecare dintre ele este suspectată de comiterea a două infracţiuni de luare de mită şi a unei infracţiuni de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

„În perioada august – octombrie 2026, inculpatele Buşu Atena şi Mogaru Raluca Mihaela, în calităţile menţionate anterior, ar fi furnizat, în afara cadrului legal, unui reprezentant al unor societăţi comerciale informaţii referitoare la controalele ce urmau să fie efectuate, respectiv datele acestora, obiectul şi documentele ce trebuiau pregătite. În acest context, în luna august 2026, cele două inculpate ar fi pretins de la persoana respectivă suma de 30.000 de lei, pentru ca, în cadrul controlului inopinat desfăşurat în perioada 06 – 30 august 2026 la societatea administrată de aceasta, să nu fie constatate încălcări ale normelor legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, susceptibile să atragă sancţiuni sau măsuri de remediere”, informează, joi, oficialii DNA.

Ancheta procurorilor arată că, în ziua de 9 septembrie 2026, Atena Buşu a primit, pentru sine şi pentru colega sa inculpată în acelaşi dosar, o sumă în euro echivalentă cu 28.500 de lei, iar ulterior datei de 15 septembrie 2026, diferenţa de 1.500 de lei.

Ulterior, în procesul-verbal de control s-ar fi consemnat că activitatea societăţii ar fi fost conformă cerinţelor legale în materie fiscală.

„La data de 18 noiembrie 2026, inculpatele Mogaru Raluca Mihaela şi Buşu Atena ar fi pretins de la aceeaşi persoană suma de 40.000 de lei pentru ca, în cadrul unui control inopinat ce urma să fie efectuat la o altă societate administrată de aceasta, să nu fie constatate eventuale încălcări ale legislaţiei fiscale. În aceeaşi zi, inculpata Mogaru Raluca Mihaela ar fi primit, pentru sine şi pentru inculpata Buşu Atena, suma de 30.000 de lei, reprezentând o parte din suma pretinsă, împrejurare în care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, precizează sursa citată.

Miercuri, 18 noiembrie, procurorii au făcut percheziţii la trei adrese de pe raza municipiului Piteşti, la locuinţele celor două şi la locul lor de muncă.

Cele două funcţionare au fost reţinute iar joi vor fi prezentate Tribunalului Argeş, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.