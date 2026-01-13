Gerul nu a perturbat sistemul energetic național. Asigurările ministrului Energiei: vârfurile de consum acoperite

13-01-2026 | 08:59
Ministrul Economiei: Sistemul Energetic Naţional funcţionează la parametri optimi
Sistemul energetic național funcționează fără sincope, chiar și în condiții de iarnă severă, iar vârfurile de consum din cursul dimineții și al serii au fost acoperite fără dificultăți, spune ministrul Energiei.

Mihai Niculescu

Funcționalitatea sistemului energetic național în condiții de iarnă vine în contextul în care depozitele de gaze naturale sunt umplute în proporție de 65%, peste media Uniunii Europene. Asigurările vin de la ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunțat că a convocat din nou Comandamentul Energetic Național pentru o evaluare la zi a situației, transmite Agerpres.

„Am convocat din nou Comandamentul Energetic Naţional, pentru a verifica situaţia la zi şi pentru a ne asigura că sistemul energetic funcţionează în siguranţă. Nu există consumatori nealimentaţi. În ultimele zile nu s-au înregistrat întreruperi cauzate de condiţiile meteo. Sistemul electroenergetic funcţionează stabil. Chiar dacă suntem în condiţii de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost acoperite fără probleme”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit datelor prezentate de acesta, gradul de umplere al depozitelor de gaze se situează la 65%, nivel care depășește media UE și este cu aproximativ 200 de milioane de metri cubi mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul susține că acest nivel oferă un confort suficient pentru a face față consumului crescut din aceste zile de ger.

„Avem capacitatea necesară pentru a acoperi consumul crescut din aceste zile. Producţia internă, extracţia din depozite şi importurile sunt echilibrate. România continuă inclusiv să sprijine Republica Moldova”, a precizat Bogdan Ivan.

În același context, acesta a subliniat că unitățile de producție au fost monitorizate constant, iar eventualele incidente tehnice apărute punctual au fost gestionate rapid, fără a afecta alimentarea populației.

„Reţeaua de transport nu are indisponibilităţi, iar piaţa este bine acoperită. În plin ger, România este în siguranţă. Sistemul funcţionează, rezervele sunt solide, iar alimentarea este asigurată!”, a transmis ministrul Energiei.

Declarațiile vin în condițiile în care România se află sub atenționări de ger, temperaturile coborând până la -19 grade Celsius în noaptea de luni spre marți.

