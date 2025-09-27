Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un răspuns simetric la amenințările Rusiei de a dezactiva sistemul energetic al Ucrainei în perioada toamnă-iarnă.

„Dacă amenință cu o pană de curent, de exemplu, în capitala Ucrainei, atunci Kremlinul ar trebui să știe că va exista o pană de curent în capitala Rusiei”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă (citat de Ukrainska Pravda).

„Nu ar trebui să fim prea precauți în retorica noastră cu rușii dacă ne amenință”, a declarat președintele ucrainean.

„A fi civilizați cu cei necivilizați - cred că este o greșeală, atât în ​​retorică, cât și în acțiunile mai substanțiale pe câmpul de luptă și în relația noastră cu Rusia”, a adăugat el.

„Rusia trebuie să înțeleagă clar că țările civilizate diferă de cele sălbatice prin faptul că nu inițiază niciodată conflicte și nu sunt agresori. Totuși, asta nu înseamnă că sunt slabe”, a declarat președintele ucrainean.

În august, Forțele Armate Ruse au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. În urma unui alt atac la sfârșitul lunii august, Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că Rusia „își continuă politica deliberată de distrugere a infrastructurii înainte de sezonul de încălzire”. Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina a raportat că 20 de instalații energetice, inclusiv substații electrice, centrale termice și rafinării de petrol, au fost avariate pe o perioadă de 10 zile la mijlocul lunii august.

