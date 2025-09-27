Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”

Stiri externe
27-09-2025 | 20:40
Volodimir Zelenski
Getty

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un răspuns simetric la amenințările Rusiei de a dezactiva sistemul energetic al Ucrainei în perioada toamnă-iarnă.

autor
Vlad Dobrea

„Dacă amenință cu o pană de curent, de exemplu, în capitala Ucrainei, atunci Kremlinul ar trebui să știe că va exista o pană de curent în capitala Rusiei”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă (citat de Ukrainska Pravda).

„Nu ar trebui să fim prea precauți în retorica noastră cu rușii dacă ne amenință”, a declarat președintele ucrainean.

„A fi civilizați cu cei necivilizați - cred că este o greșeală, atât în ​​retorică, cât și în acțiunile mai substanțiale pe câmpul de luptă și în relația noastră cu Rusia”, a adăugat el.

„Rusia trebuie să înțeleagă clar că țările civilizate diferă de cele sălbatice prin faptul că nu inițiază niciodată conflicte și nu sunt agresori. Totuși, asta nu înseamnă că sunt slabe”, a declarat președintele ucrainean.

Citește și
Trump
Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni”

În august, Forțele Armate Ruse au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. În urma unui alt atac la sfârșitul lunii august, Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că Rusia „își continuă politica deliberată de distrugere a infrastructurii înainte de sezonul de încălzire”. Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina a raportat că 20 de instalații energetice, inclusiv substații electrice, centrale termice și rafinării de petrol, au fost avariate pe o perioadă de 10 zile la mijlocul lunii august.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: curent, Kiev, Zelenski, moscova, pana,

Dată publicare: 27-09-2025 20:40

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni”
Stiri externe
Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni”

Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”. 

Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare
Stiri externe
Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare

Autoritățile germane au început inspecții și descinderi ca să identifice și să aresteze indivizi care aduc străini săraci, cu precădere români și bulgari, nu ca să muncească, ci ca să exploateze sistemul generos de asistență socială al acestei țări.

Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot
Stiri externe
Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot

Volodimir Zelenski a anunțat că a convenit cu Donald Trump livrarea de „arme adecvate” Ucrainei și că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot.

Recomandări
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
Stiri Sociale
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28