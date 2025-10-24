Bogdan Ivan prezintă CSAT radiografia sistemului energetic. În trei ani vrea scăderea prețurilor la energie sub media UE

Stiri actuale
24-10-2025 | 15:26
Bogdan Ivan
Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Ivan a declarat că va prezenta în viitoarea ședință a CSAT o radiografie a situației actuale din sistemul energetic național, cu riscurile aferente, dar și cu o serie de soluții pentru creșterea capacității de producție.

autor
Mihai Niculescu

„România, în acest domeniu extrem de complicat al energiei, pentru a se stabiliza are nevoie de noi capacități de producție. Și, din acest motiv, în proxima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, o să vin cu o radiografie a situației actuale, cu scenariile potențiale pentru următorii 3, 5, 10 ani, cu riscurile aferente, dar și cu soluții. Soluții care, la nivelul CSAT, să mandateze atât Ministerul Energiei, cât și alte ministere de resort - pentru că vorbim inclusiv de Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor, care trebuie să facă lucruri concrete în legislație pentru a putea ca proiectele mari de infrastructură în energie să fie făcute nu stând trei-patru ani să luăm avize de mediu sau de altă natură, ci într-un termen mult mai scurt”, a spus Ivan la Bistrița, citat de Agerpres.

Simplificare legislativă pentru proiecte majore

Ministrul a subliniat importanța reformelor administrative: „Sunt lucruri care, făcute cu cap, făcute profesionist acum, vor asigura că peste 3, 5, 7, 10 ani, nu o să mai avem vreodată situații de genul celei cu care ne-am confruntat în această perioadă, și anume situații care pot să ducă România într-o scădere a puterii de cumpărare și a competitivității companiilor.”

Trei priorități pentru transformarea României în exportator de energie

Ministrul a adăugat că va promova trei priorități la nivel național, ce pot fi realizate cu bani europeni și care pot face din România un exportator net de energie: capacități de stocare a energiei, proiecte majore de noi centrale pe gaz și investiții în energia nucleară.

„Pe proiecțiile pe care le-am stabilit și discutat, România ar trebui ca în trei ani să ajungă exportator net de energie, iar prețul plătit de fiecare român să fie sub media Uniunii Europene", a afirmat Bogdan Ivan.

Citește și
Romania, energie
România reia lucrările de construcție a șapte centrale strategice, ”un pas important spre independența energetică”

Ministrul Energiei a anunțat că se va întâlni luni, la București, cu omologii săi din Europa Centrală și de Est și cu comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen, pentru a discuta despre mecanismul de finanțare a energiei la nivel european.

Sursa: Agerpres

Etichete: energie, csat, bogdan ivan,

Dată publicare: 24-10-2025 15:19

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Furnizorii de energie cu cele mai mici tarife. Ministrul Ivan plănuiește să scadă prețul curentului la 1 leu/kWh
Stiri Economice
Furnizorii de energie cu cele mai mici tarife. Ministrul Ivan plănuiește să scadă prețul curentului la 1 leu/kWh

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că există o strategie pentru a scădea prețul energiei de la 1,55 lei/kWh, cât era la începutul mandatului, până aproape de 1 leu/kWh.

 

România reia lucrările de construcție a șapte centrale strategice, ”un pas important spre independența energetică”
Stiri Economice
România reia lucrările de construcție a șapte centrale strategice, ”un pas important spre independența energetică”

Ministrul Energiei, Bogdan ivan, a anunțat că a fost adoptat un proiect de lege care va ajuta România să înainteze pe drumul său spre independența energetică.

Cât de scumpă este electricitatea în București, față de restul capitalelor din UE. „Unii au spus că exagerez”
Stiri Politice
Cât de scumpă este electricitatea în București, față de restul capitalelor din UE. „Unii au spus că exagerez”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi seară, că „cifrele vorbesc de la sine”.

Ministrul Energiei nu exclude ca România să fie lovită de un blackout: ”Furtuna perfectă”. Ce ar trebui să se întâmple
Stiri Sociale
Ministrul Energiei nu exclude ca România să fie lovită de un blackout: ”Furtuna perfectă”. Ce ar trebui să se întâmple

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, aşa-numita ”furtună perfectă”. ”Facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo”, susţine ministrul.

 

Bogdan Ivan (PSD): „În trei ani și jumătate, partidele clasice se vor recredibiliza. AUR va obține un scor mai mic”
Stiri Politice
Bogdan Ivan (PSD): „În trei ani și jumătate, partidele clasice se vor recredibiliza. AUR va obține un scor mai mic”

Deputatul PSD Bogdan Ivan este de părere că, până la alegerile parlamentare din 2028, partidele clasice, inclusiv PSD, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor, astfel încât AUR, partid cotat la 40% în unele sondaje de opinie, va obţine un scor mai mic.

Recomandări
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele
Stiri actuale
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele

După explozia de la blocul din Rahova a crescut numărul apelurilor la 112 privind scurgeri de gaz în imobile din București, spune prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28