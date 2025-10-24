Bogdan Ivan prezintă CSAT radiografia sistemului energetic. În trei ani vrea scăderea prețurilor la energie sub media UE

Bogdan Ivan a declarat că va prezenta în viitoarea ședință a CSAT o radiografie a situației actuale din sistemul energetic național, cu riscurile aferente, dar și cu o serie de soluții pentru creșterea capacității de producție.

„România, în acest domeniu extrem de complicat al energiei, pentru a se stabiliza are nevoie de noi capacități de producție. Și, din acest motiv, în proxima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, o să vin cu o radiografie a situației actuale, cu scenariile potențiale pentru următorii 3, 5, 10 ani, cu riscurile aferente, dar și cu soluții. Soluții care, la nivelul CSAT, să mandateze atât Ministerul Energiei, cât și alte ministere de resort - pentru că vorbim inclusiv de Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor, care trebuie să facă lucruri concrete în legislație pentru a putea ca proiectele mari de infrastructură în energie să fie făcute nu stând trei-patru ani să luăm avize de mediu sau de altă natură, ci într-un termen mult mai scurt”, a spus Ivan la Bistrița, citat de Agerpres.

Simplificare legislativă pentru proiecte majore

Ministrul a subliniat importanța reformelor administrative: „Sunt lucruri care, făcute cu cap, făcute profesionist acum, vor asigura că peste 3, 5, 7, 10 ani, nu o să mai avem vreodată situații de genul celei cu care ne-am confruntat în această perioadă, și anume situații care pot să ducă România într-o scădere a puterii de cumpărare și a competitivității companiilor.”

Trei priorități pentru transformarea României în exportator de energie

Ministrul a adăugat că va promova trei priorități la nivel național, ce pot fi realizate cu bani europeni și care pot face din România un exportator net de energie: capacități de stocare a energiei, proiecte majore de noi centrale pe gaz și investiții în energia nucleară.

„Pe proiecțiile pe care le-am stabilit și discutat, România ar trebui ca în trei ani să ajungă exportator net de energie, iar prețul plătit de fiecare român să fie sub media Uniunii Europene", a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a anunțat că se va întâlni luni, la București, cu omologii săi din Europa Centrală și de Est și cu comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen, pentru a discuta despre mecanismul de finanțare a energiei la nivel european.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













