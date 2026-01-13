Temperaturile cu minus fac victime în toată țara. Un bărbat a murit din cauza hipertermiei lângă soția bolnavă psihic

13-01-2026 | 10:07
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia bolnavă psihic. Vecinii au chemat ambulanţa, dar cei doi au refuzat transportul la spital, iar câteva ore mai târziu, bărbatul a decedat.

Sabrina Saghin

Cei doi soţi stăteau într-un apartament social al Primăriei Timişoara şi au oprit încălzirea, deşi afară temperaturile au ajuns şi la minus 15 grade pe timpul nopţii. Soţia bărbatului avea probleme psihice.

Vecinii au sunat la numărul de urgenţă 112, iar la faţa locului a ajuns un echipaj medial, însă cei doi soţi au refuzat să meargă la spital. Câteva ore mai târziu, tot vecinii au sunat la Urgenţe, iar medicii ajunşi la locuinţa celor doi au constatat decesul bărbatului.

La data de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 15:20, poliţiştii Secţiei 3 Timişoara au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, vecinii săi mai în vârstă, nu răspund la telefon. La sosirea poliţiştilor şi echipajului medical, s-a constat că cele două persoane ( un bărbat de 65 de ani şi o femeie de 56 de ani) prezentau o stare de hipotermie. Aceştia au primit îngriji de la personalul medical, refuzând transportul la spital. Ulterior, în jurul orei 21:30, poliţiştii au fost sesizaţi că bărbatul a decedat”, a transmis IPJ Timiş.

Conform procedurilor, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Femeia a fost preluată de rude.

Trei persoane au ajuns la spital din cauza hipertermiei

Trei persoane au ajuns, în ultimele două zile, la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău cu hipotermie, pe fondul temperaturilor scăzute, unul dintre pacienţi fiind internat pentru investigaţii medicale suplimentare

Potrivit SJU Buzău, între cele trei persoane se află şi un caz social, o femeie în vârstă de 73 de ani, căzută în stradă, cu hipotermie, transportată la UPU pentru îngriji medicale.

„În intervalul de timp 11-12.01.2026, la UPU-SMURD a SJU Buzău s-au înregistrat trei cazuri de hipotermie. Este vorba despre pacienţi cu vârste cuprinse între 57 şi 73 de ani. Un singur pacient a rămas internat pe secţia Medicală, celelalte două cazuri fiind soluţionate favorabil", a transmis, pentru Agerpres, SJU Buzău.

Temperaturile foarte scăzute şi vântul puternic pot afecta sănătatea, iar expunerea prelungită la frig poate duce la hipotermie şi degerături, atrag atenţia specialiştii.

„Evitaţi deplasările inutile şi îmbrăcaţi-vă corespunzător (căciulă, mănuşi, fular, încălţăminte cu talpă groasă şi antiderapantă). Acordaţi atenţie vârstnicilor şi copiilor, persoanele cu boli cronice au nevoie de protecţie suplimentară. Consumaţi alimente şi băuturi calde, evitaţi consumul de alcool. În caz de degerături, nu se recomandă masarea zonelor afectate, aplicarea apei fierbinţi", a transmis sursa citată.

La începutul săptămânii, judeţul Buzău s-a aflat sub atenţionare de cod galben, cu vremea deosebit de rece şi cu ger persistent.

Sursa: News.ro

frig, ger, hipertermie

Dată publicare: 13-01-2026 10:07

