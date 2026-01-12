Ministrul Energiei: Sistemul va funcţiona, iar oamenii vor avea apă caldă şi căldură. Măsuri pentru prevenirea avariilor

12-01-2026 | 20:37
bogdan ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a analiza situația ELCEN, Termoenergetica și funcționarea sistemului de termoficare, în contextul temperaturilor scăzute prognozate pentru această perioadă.

 

Mihaela Ivăncică

"Astăzi m-am întâlnit cu primarul general Ciprian Ciucu şi împreună am adus la aceeaşi masă ELCEN şi Termoenergetica. Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar şi soluţiile. Încă de săptămâna trecută, de când am aflat de temperaturile geroase prognozate pentru această perioadă, am fost în permanentă legătură cu el şi am făcut demersurile necesare pentru ca toate reparaţiile sistemelor defecte să fie făcute în regim de urgenţă. Asta după ce zilele trecute a apărut o avarie la un cazan cu apă fierbinte al CET Sud. Problema a fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din reţeaua de distribuţie prin suplimentarea debitului de apă", a transmis Ivan într-o postare pe Facebook.

Acesta a menţionat că ELCEN a decis reducerea temporară a debitului şi presiunii apei din reţea, pentru a evita riscul unor avarii în lanţ, care ar fi putut duce la sistarea furnizării agentului termic pentru o perioadă îndelungată.

Măsuri pentru prevenirea avariilor

"Pentru a nu risca avarii în lanţ, cu riscuri majore, care să ducă la sistarea serviciului de termie pentru o perioadă lungă de timp, în plină iarnă, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul şi presiunea apei din reţea. Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor. Pentru a rezolva problema, specialiştii au decis ca încă din această seară să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice de pe CET Sud. Aceştia speră ca astfel parametrii să se îmbunătăţească progresiv", a subliniat oficialul de la Energie.

Ministrul a dat asigurări că sistemul va funcţiona, însă în regim de avarie. "Sistemul va funcţiona, iar oamenii vor avea apă caldă şi căldură. Dar, în regim de avarie! Vă vom ţine la curent cu situaţia", a mai scris ministrul Energiei pe reţeaua de socializare.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-01-2026 20:37

