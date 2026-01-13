Cum a marcat Cristiano Ronaldo golul cu numărul 959 din carieră. Lusitanul, de neoprit la vârsta de 40 de ani | VIDEO

13-01-2026 | 10:05
Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 959 din cariera sa, însă nu a putut împiedica înfrângerea echipei sale, Al-Nassr, pe terenul lui Al-Hilal, scor 1-3, luni, în derby-ul etapei a 15--a din Arabia Saudită.

Ronaldo a deschis scorul în minutul 42 al partidei de pe Kingdom Arena din Riad, însă gazdele au restabilit egalitatea după pauză, în urma unui penalty transformat de Salem Al Dawsari (57).

Al-Hilal a profitat apoi de faptul că oaspeţii au rămas în inferioritate numerică, după eliminarea lui Nawaf Al Aqidi (60), reuşind să mai înscrie de două ori, prin Mohamed Kanno (81) şi prin portughezul Ruben Neves (90+2 din penalty).

În urma acestui succes, Al-Hilal a acumulat 38 de puncte şi şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului în Saudi Pro League, distanţându-se la şapte puncte de Al-Nassr, ocupanta locului secund, care a suferit cu această ocazie al treilea eşec consecutiv.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 13-01-2026 10:05

