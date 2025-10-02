Dronele rusești au atacat sistemul energetic și feroviar din Odesa. 50.000 de persoane, afectate

Stiri externe
02-10-2025 | 13:05
atac odessa
State Emergency Service of Ukraine✔

Armata rusă a lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa, vizând infrastructura energetică și feroviară, lăsând aproximativ 50.000 de persoane fără curent, anunță autoritățile ucrainene.

autor
Aura Trif

În pofida operaţiunilor intense ale apărării antiaeriene, un obiectiv al infrastructurii de transport a fost avariat în regiune, iar un muncitor a suferit răni provocate de şrapnel, fiindu-i acordate îngrijiri medicale.

În acest context, agenţia de presă Unian notează că ar fi fost lovit un depou feroviar, iar persoana rănită ar fi un mecanic de locomotivă.

O persoană rănită în atac

Conform situaţiei de la ora locală 09:00, angajaţii din sector restabiliseră curentul acolo unde a fost posibil din punct de vedere tehnic. În prezent, 11.300 de clienţi au curent electric, conform media citate.

Cu toate acestea, 46.600 de clienţi din zonă rămân însă temporar fără curent electric. Serviciile de urgenţă depun eforturi pentru a atenua pagubele.

Potrivit Unian, alerta de raid aerian a fost activată în regiunea Odesa în jurul orei locale 02:00. După un timp, explozii s-au auzit în diferite zone ale regiunii, iar unii locuitori au transmis că au văzut un "incendiu de proporţii".

Viceprim-ministrul pentru reconstrucţia Ucrainei, Oleksi Kuleba, ministru al dezvoltării comunitare şi teritoriale al Ucrainei, a declarat că inamicul a atacat, în special, infrastructura societăţii feroviare Ukrzaliznîţia.

Oficialul a menţionat, de asemenea, că au avut loc atacuri asupra infrastructurii feroviare în localităţile de frontieră în nordul ţării, în special la Konotop. Trenurile s-au oprit la o distanţă sigură de zona afectată, iar în cursul dimineţii circulaţia a fost reluată, potrivit lui.

Infrastructura feroviară a fost atacată în regiunile Sumî (nord-estul Ucrainei) şi Cernigov (nord), unde se înregistrează întârzieri la unele trenuri.

"O altă noapte dificilă pentru Ucraina. Atacuri masive asupra Odesei şi în regiune, precum şi asupra regiunii Kievului - zeci de drone au vizat aşezări civile. Inamicul a atacat de asemenea regiunea Dnipropetrovsk şi Zaporojie", a transmis Kuleba pe Telegram. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, drone, razboi in ucraina, trenuri, odesa,

Dată publicare: 02-10-2025 13:05

