Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

13-01-2026 | 08:47
Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

Alexandru Toader

Reprezentantul republicanilor Randy Fine a introdus un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA.

„Legea privind anexarea Groenlandei și statutul de stat” a fost prezentată luni de republicanul din Florida, a anunțat biroul său într-un comunicat de presă. Obiectivele proiectului de lege, conform textului acestuia, includ „anexarea și admiterea ulterioară a Groenlandei ca stat”, potrivit The Hill.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să îl ignorăm – este un activ vital pentru securitatea națională. Cine controlează Groenlanda controlează rutele maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite”, a declarat Fine în comunicatul de presă.

„America nu poate lăsa acest viitor în mâinile unor regimuri care disprețuiesc valorile noastre și caută să ne submineze securitatea”, a adăugat el.

Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda

Proiectul de lege prevede că președintele Trump „este autorizat să ia măsurile necesare, inclusiv să încerce să inițieze negocieri cu Regatul Danemarcei, pentru a anexa sau a achiziționa Groenlanda ca teritoriu al Statelor Unite”.

După ce SUA vor deține Groenlanda, conform proiectului de lege, Trump va trebui să trimită un raport Congresului în care să prezinte posibile modificări ale legii federale „pe care președintele le consideră necesare pentru a admite teritoriul nou achiziționat ca stat”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că nu există un „calendar” pentru preluarea Groenlandei de către SUA.

„Trump nu a stabilit un calendar, dar este cu siguranță o prioritate pentru el”, a declarat Leavitt reporterilor.

„Cred că președintele a fost foarte clar aseară”, a continuat ea. „A spus că dorește ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, deoarece consideră că, dacă nu o vom face, aceasta va fi în cele din urmă achiziționată sau chiar preluată în mod ostil de China sau Rusia”.

Senatorul Chris Murphy (D-Conn.) a declarat duminică că acțiunea SUA de a achiziționa Groenlanda cu forța ar marca sfârșitul alianței NATO.

„Ar fi sfârșitul NATO”, a declarat Murphy gazdei Kristen Welker într-o apariție la emisiunea „Meet the Press” a NBC.

Sursa: The Hill

„NATO se va destrăma". Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat
„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat

O intervenție militară americană în Groenlanda ar însemna sfârșitul NATO, a declarat comisarul pentru apărare Andrius Kubilius, repetând opinia liderului danez Mette Frederiksen.

Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda
Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda

NATO încearcă să-l convingă pe Trump ca SUA, principalul membru al Alianței să nu ocupe Groenlanda, în timp ce liderul de la Casa Albă sugerează că aliații ar urma să aleagă între existența NATO și preluarea de către americani a insulei daneze.

Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA (Bloomberg)
Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA (Bloomberg)

Un grup de țări europene, condus de Marea Britanie și Germania, discută planuri de consolidare a prezenței militare în Groenlanda pentru a-i arăta lui Donald Trump că Europa ia în serios securitatea Arcticii, a raportat duminică Bloomberg.

Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

„Scopul principal" al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic
„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Mai multe spitale au rămas fără căldură în plină iarnă. Un institut din Capitală a amânat intervențiile chirurgicale
Mai multe spitale au rămas fără căldură în plină iarnă. Un institut din Capitală a amânat intervențiile chirurgicale

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii.

