Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

Reprezentantul republicanilor Randy Fine a introdus un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA.

„Legea privind anexarea Groenlandei și statutul de stat” a fost prezentată luni de republicanul din Florida, a anunțat biroul său într-un comunicat de presă. Obiectivele proiectului de lege, conform textului acestuia, includ „anexarea și admiterea ulterioară a Groenlandei ca stat”, potrivit The Hill.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să îl ignorăm – este un activ vital pentru securitatea națională. Cine controlează Groenlanda controlează rutele maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite”, a declarat Fine în comunicatul de presă.

„America nu poate lăsa acest viitor în mâinile unor regimuri care disprețuiesc valorile noastre și caută să ne submineze securitatea”, a adăugat el.

Proiectul de lege prevede că președintele Trump „este autorizat să ia măsurile necesare, inclusiv să încerce să inițieze negocieri cu Regatul Danemarcei, pentru a anexa sau a achiziționa Groenlanda ca teritoriu al Statelor Unite”.

După ce SUA vor deține Groenlanda, conform proiectului de lege, Trump va trebui să trimită un raport Congresului în care să prezinte posibile modificări ale legii federale „pe care președintele le consideră necesare pentru a admite teritoriul nou achiziționat ca stat”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că nu există un „calendar” pentru preluarea Groenlandei de către SUA.

„Trump nu a stabilit un calendar, dar este cu siguranță o prioritate pentru el”, a declarat Leavitt reporterilor.

„Cred că președintele a fost foarte clar aseară”, a continuat ea. „A spus că dorește ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, deoarece consideră că, dacă nu o vom face, aceasta va fi în cele din urmă achiziționată sau chiar preluată în mod ostil de China sau Rusia”.

Senatorul Chris Murphy (D-Conn.) a declarat duminică că acțiunea SUA de a achiziționa Groenlanda cu forța ar marca sfârșitul alianței NATO.

„Ar fi sfârșitul NATO”, a declarat Murphy gazdei Kristen Welker într-o apariție la emisiunea „Meet the Press” a NBC.

