O nouă problemă identificată în Bulgaria după trecerea la euro. „În acest ritm, nu va exista suficient timp”

La aproape două săptămâni de la adoptarea monedei euro în Bulgaria, tranziția începe să dea semne de tensiune, în special în ceea ce privește schimbul de leva în euro.

Bogomil Nikolov, președintele Asociației Consumatorilor Activi, a semnalat problemele persistente într-o declarație pentru bTV și a subliniat că practicile actuale ar putea întârzia retragerea completă a levei din circulație, scrie Novinite.

Cele mai serioase dificultăți apar din faptul că comercianții oferă restul în leva în loc de euro, precum și din procedurile greoaie impuse de bănci, potrivit lui Nikolov.

Proceduri greoaie la bănci

Un sondaj rapid realizat săptămâna trecută de asociație a analizat zece bănci din Sofia. Patru dintre acestea ar fi oferit servicii rapide și eficiente, în timp ce celelalte sucursale au solicitat date personale inutile sau completarea mai multor formulare.

Într-un caz extrem, o bancă le-a cerut clienților să descarce, să tipărească și să completeze online trei formulare diferite pentru ca apoi să aștepte din nou la coadă la ghișeu.

„Această abordare îi descurajează pe oameni să facă schimbul prin intermediul băncilor”, a declarat Nikolov. „Majoritatea se întorc pur și simplu la magazin cu 100 de leva (aproximativ 51 de euro) pentru a primi restul, iar comercianții îl oferă adesea tot în leva. În acest ritm, nu va exista suficient timp pentru a schimba întreaga monedă veche într-un an.”

Nikolov a criticat lipsa unei aplicări stricte a regulilor și a unor instrucțiuni clare, observând că mulți comercianți își stabilesc propriile practici în loc să respecte legea. El a cerut Băncii Naționale a Bulgariei să emită instrucțiuni clare către băncile comerciale pentru a simplifica procedura de schimb valutar.

De asemenea, el a atras atenția asupra practicilor de rotunjire, mai ales în serviciile care funcționează exclusiv cu numerar, cum ar fi atracțiile pentru copii.

„Vedem cazuri în care un leva este rotunjit la un euro, ceea ce dublează efectiv prețul unei scurte plimbări cu caruselul. Comercianții care adoptă astfel de rotunjiri vor pierde probabil clienți, deoarece tot mai puțini părinți își pot permite aceste creșteri bruște de preț”, a explicat el.

Evaluarea Asociației Consumatorilor Activi arată că, deși tranziția la euro este în desfășurare din punct de vedere operațional, sunt necesare măsuri mai bine coordonate pentru a asigura o conversie corectă și la timp pentru toți cetățenii.

