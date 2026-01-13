Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

13-01-2026 | 08:37
Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

autor
Călin Ardelean ,  Electra Ghiza,  Gigi Ciuncanu,  Kristian Kosa

Codul se restrânge apoi în cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei, zona de munte și în Maramureș, până miercuri la ora 10.

Grav este că vorbim și de victime. Un ucrainean s-a rătăcit în munți, iar un adolescent de 14 ani a încercat să se încălzească, dar a provocat un incendiu.

Autoritățile din 9 județe au hotărât că 3.500 de copii nu vor merge marți la cursuri ca să nu dârdâie în sălile de clasă.

Salvamontiștii din Maramureș au plecat în căutarea unui ucrainean de 31 de ani care a trecut frontiera, dar a fost doborât de ger, pe Valea Vaserului. De la 6 dimineața, tânărul nu a mai răspuns la mesaje. În zonă s-au înregistrat -18 grade Celsius, iar zăpada trece de un metru.

Într-o localitate din Brașov, un băiat de 14 ani a murit, după ce, rămas singur acasă, ar fi supraîncărcat soba cu lemne. Afară erau -10 grade. Când au văzut vecinii flăcările, era mult prea târziu.

Mugur Gavrilă, meteorolog Vf. Omu: „Frigul se simte foarte intens la față.”

Toți cei care au ieșit dimineața din case au simțit că merg ca pe oglindă, după ce a înghețat asfaltul.

Băiat: „M-am ferit, mi-a pocnit genunchiul și am căzut.”

Bătrân:Mergeam după pâine și la o bordură a fost alunecos.”

Din cauza gerului, lacurile sunt ca de cleștar, iar păsările se înghesuie pe ochiurile de apă rămase.

Mihai Pascu, director Parcul Natural Lunca Mureșului: „Păsările în mod activ bat apa pentru a putea să găsească hrană, pentru a împiedica efectiv înghețul lor.”

Până și Crișul Repede e ca un patinoar.

Localnică:De mult. De câțiva ani buni n-a mai fost așa-nghețat.”

Pe canalul Bega, o familie de nutrii suferă de frig.

Tânăr:Am fost șocat că a înghețat Bega și nu știu, mi se pare frumos, foarte frumos.”

În două localități din Gorj și Olt, școlile au fost închise, după ce sistemele de încălzire s-au defectat.

Ileana Geanina Perețeanu, directorul școlii din comuna Țânțăreni: „Vor fi în online până remediem problema. Sperăm să se rezolve cât mai repede. 175 de copii sunt.”

În pasul Tihuța a fost și viscol, iar din această cauză s-a circulat cu mare greutate.

Șofer:Din păcate, nu este curățat. Avem atâtea metode de a deszăpezi...”

În Caraș-Severin, sute de copaci, atât din păduri, cât și de pe marginea drumului, au fost puși la pământ de greutatea zăpezii.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 13-01-2026 08:18

Zăpada și frigul năprasnic - așa cum nu s-au mai văzut de câțiva ani - au făcut probleme în mai multe zone din țară. Gerul i-a pus la încercare pe cei care au avut drumuri de făcut - pietoni, șoferi sau livratori pe biciclete.

Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de blocuri din București fără căldură și apă caldă în parametri normali.

Vremea va intra într-un proces de încălzire la nivelul întregii ţări, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se va semnala în continuare ger şi valori termice negative atât ziua, cât şi pe timpul nopţilor, arată ANM.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii.

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

