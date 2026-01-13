Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

Codul se restrânge apoi în cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei, zona de munte și în Maramureș, până miercuri la ora 10.

Grav este că vorbim și de victime. Un ucrainean s-a rătăcit în munți, iar un adolescent de 14 ani a încercat să se încălzească, dar a provocat un incendiu.

Autoritățile din 9 județe au hotărât că 3.500 de copii nu vor merge marți la cursuri ca să nu dârdâie în sălile de clasă.

Salvamontiștii din Maramureș au plecat în căutarea unui ucrainean de 31 de ani care a trecut frontiera, dar a fost doborât de ger, pe Valea Vaserului. De la 6 dimineața, tânărul nu a mai răspuns la mesaje. În zonă s-au înregistrat -18 grade Celsius, iar zăpada trece de un metru.

Într-o localitate din Brașov, un băiat de 14 ani a murit, după ce, rămas singur acasă, ar fi supraîncărcat soba cu lemne. Afară erau -10 grade. Când au văzut vecinii flăcările, era mult prea târziu.

Mugur Gavrilă, meteorolog Vf. Omu: „Frigul se simte foarte intens la față.”

Toți cei care au ieșit dimineața din case au simțit că merg ca pe oglindă, după ce a înghețat asfaltul.

Băiat: „M-am ferit, mi-a pocnit genunchiul și am căzut.”

Bătrân: „Mergeam după pâine și la o bordură a fost alunecos.”

Din cauza gerului, lacurile sunt ca de cleștar, iar păsările se înghesuie pe ochiurile de apă rămase.

Mihai Pascu, director Parcul Natural Lunca Mureșului: „Păsările în mod activ bat apa pentru a putea să găsească hrană, pentru a împiedica efectiv înghețul lor.”

Până și Crișul Repede e ca un patinoar.

Localnică: „De mult. De câțiva ani buni n-a mai fost așa-nghețat.”

Pe canalul Bega, o familie de nutrii suferă de frig.

Tânăr: „Am fost șocat că a înghețat Bega și nu știu, mi se pare frumos, foarte frumos.”

În două localități din Gorj și Olt, școlile au fost închise, după ce sistemele de încălzire s-au defectat.

Ileana Geanina Perețeanu, directorul școlii din comuna Țânțăreni: „Vor fi în online până remediem problema. Sperăm să se rezolve cât mai repede. 175 de copii sunt.”

În pasul Tihuța a fost și viscol, iar din această cauză s-a circulat cu mare greutate.

Șofer: „Din păcate, nu este curățat. Avem atâtea metode de a deszăpezi...”

În Caraș-Severin, sute de copaci, atât din păduri, cât și de pe marginea drumului, au fost puși la pământ de greutatea zăpezii.

