„Contraoferta” lui Dmitri Medvedev pentru locuitorii Groenlandei: „Nu vor mai apărea noi steluțe pe steagul SUA”

13-01-2026 | 10:05
Dmitri Medvedev
În mijlocul tensiunior internaționale cauzate de încercările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, Dmitri Medvedev a făcut o serie de declarații șocante.

Dmitri Medvedev a declarat că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid pentru a-și asigura controlul asupra insulei arctice, a raportat luni agenția Interfax, citată de Reuters.

„Trump trebuie să se grăbească. Conform unor informații neconfirmate, în câteva zile ar putea avea loc un referendum surprinzător, în cadrul căruia întreaga populație a Groenlandei, în număr de 55.000 de persoane, ar putea vota pentru aderarea la Rusia”, a raportat Interfax, citându-l pe Medvedev, fost președinte al Rusiei.

„Și asta e tot. Nu vor mai apărea noi steluțe pe steagul SUA”, a mai declarat fostul președinte al Rusiei

Trump și-a reluat eforturile pentru ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez autonom, argumentând că Washingtonul trebuie să-l dețină pentru a descuraja Rusia. Președintele SUA a declarat că poziția geografică și resursele Groenlandei o fac vitală pentru securitatea națională, ceea ce a stârnit obiecții ferme din partea Danemarcei și Groenlandei.

donald trump
Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda

Deși Rusia nu revendică Groenlanda, ea monitorizează de mult timp rolul strategic al insulei în securitatea Arcticii, având în vedere poziția sa pe rutele Atlanticului de Nord și prezența acolo a unei importante baze militare și de supraveghere spațială a SUA.

Gerul a paralizat România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade și frigul intens a făcut victime

Sursa: Reuters

