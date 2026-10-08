Echipamentele au ieșit din garanție, iar orice defecțiune va fi acoperită direct din bugetul local.

Un număr de 275 de containere ecologice, care funcționează pe bază de cartelă, au fost instalate în ultimii trei ani la Galați. Jumătate dintre ele nu funcționează nici acum, așa că oamenii continuă să arunce gunoiul în vechile tomberoane sau direct pe stradă.

Femeie: „Nu avem chei, trebuie chei am înțeles”.

Bărbat: „Încurcă treburile-alea de-aici. Și tot orașul ăsta, că la fiecare colț, dacă vă uitați, sunt puse și acolo, și dincolo”.

Daniea Șarpe, consilier local: „Noi știm la nivelul orașului că lumea nu prea știe despre ce-i vorba. Nu mai vorbesc că și cei care au cartele nu le folosesc și gunoiul se strânge pe lângă, în mod organizat, aș putea spune."

Reprezentanții primăriei se plâng că nu au suficiente autospeciale pentru golirea noilor containere și nici destui șoferi autorizați pentru această activitate.

Petrica Pațilea, purtător de cuvânt Primăria Galați: „Avem în procedură achiziția unui număr suplimentar de echipamente, dar cea mai mare problemă o constituie angajarea unor șoferi care să conducă acest tip de mașini speciale. Cum bine știm, sunt sistate de ceva timp angajările în sectorul public, iar acest tip de echipamente trebuie operat de șoferi atestați în acest sens”.

Pentru acest proiect, municipalitatea a plătit aproape 19 milioane de lei, bani din PNRR.