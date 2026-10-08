Bărbatul de 38 de ani, aflat la volanul mașinii, ar fi încercat să întoarcă vehiculul într-o intersecție. S-a izbit, însă, de un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani. În urma impactului, portierele uneia dintre mașini au fost avariate. Pompierii și medicii au intervenit la fața locului.

Femeia însărcinată a primit îngrijiri și apoi a fost transportată la spital. Șoferii au fost verificați cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.