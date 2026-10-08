Un alt stat din Sud, Texas, a executat miercuri seara un condamnat prin injecţie letală, aceeaşi metodă folosită în cazul lui Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, scrie AFP, potrivit News.ro.

Aceasta urma să fie prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani. Însă ea a supravieţuit după ce i s-au administrat două doze de pentobarbital, un barbituric puternic, şi a fost internată de urgenţă într-un spital, aflată în stare critică.

„Luni seara, credeam că Christa se afla în stare de moarte cerebrală şi că aparatele care o ţineau în viaţă urmau să fie deconectate a doua zi. Dar marţi, spre marea surprindere a tuturor, inclusiv a mea şi a echipei sale juridice, precum şi a echipei medicale, Christa s-a trezit şi a început să vorbească”, a declarat avocatul Randy Spivey, la finalul unei şedinţe de judecată în faţa unui tribunal din Tennessee (sud).

„Când şi-a revenit, primul lucru pe care l-a spus a fost «Unde sunt şi cine sunteţi voi?», a adăugat avocatul Spivey, subliniind că niciunul dintre avocaţii ei nu era prezent".

„Cred că în acest moment este furioasă şi dezorientată în legătură cu tot ce se întâmplă. Este perfect conştientă că statul (Tennessee, n.r.) a încercat să o execute”, a adăugat el totuşi, precizând că amintirile îi reveneau treptat.

„Are un cheag de sânge la un braţ. Suferă de pneumonie. Încă nu poate înghiţi, aşa că nu a mâncat încă”, a precizat Spivey. „Ambele braţe şi picioare îi sunt foarte umflate şi încă nu ştim în ce măsură îşi va putea recăpăta mobilitatea braţelor”, a continuat el, subliniind că era legată de picioare şi de o mână de patul de spital.

La încheierea şedinţei, judecătoarea a dat câştig de cauză apărării, dispunând ca administraţia penitenciară să păstreze toate probele materiale şi documentele legate de eşecul operaţiunii.

„Începând cu «tot ce se afla în sala» de execuţie, în special soluţia letală, seringile şi perfuziile, inclusiv ceea ce urma să fie aruncat”, a enumerat ea.

Un alt avocat al Christei Pike, Luke Ihnen, a salutat această dorinţă de „transparenţă”.

„Christa, instanţele, mass-media şi populaţia nu trebuie să creadă pe cuvânt ceea ce spune statul despre ceea ce s-a întâmplat miercurea trecută”, a afirmat el.

Oponenţii pedepsei capitale din Statele Unite cer ca întregul proces să fie făcut public: provenienţa produselor utilizate, etapele procedurii sau calificarea personalului însărcinat cu execuţia.

În Texas, avocaţii lui Jamaal Howard, în vârstă de 46 de ani, au invocat în zadar „execuţia groaznic eşuată a Christei Pike” pentru a-i solicita guvernatorului Greg Abbott o amânare de 30 de zile pentru clientul lor. Acesta a primit acelaşi produs ca şi Christa Pike.

Execuţia sa la penitenciarul de stat din Huntsville este a 30-a de la începutul anului în ţară, toate fiind efectuate prin injecţie letală.

Acestea se concentrează în şase state, execuţiile federale fiind rare, iar cele din cadrul justiţiei militare - excepţionale, ultima datând din 1961.

Preşedintele republican Donald Trump, un susţinător fervent al pedepsei cu moartea, a aprobat luni execuţia de către armată a autorului unui masacru comis în 2009 la baza militară Fort Hood din Texas (13 morţi), care va fi împuşcat pe 3 decembrie în incinta bazei.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a ordonat suspendarea execuţiilor în statul său şi deschiderea unei anchete independente, apoi a acceptat demisia şefului administraţiei penitenciare.

Administraţia penitenciară susţine că a respectat întocmai protocolul adoptat odată cu reluarea execuţiilor în Tennessee în mai 2025, după un moratoriu de trei ani.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru că, în 1995, a torturat şi a ucis o femeie de 19 ani, cu un an mai în vârstă decât ea la acea vreme.