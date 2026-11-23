Magistraţii au stabilit printr-o decizie definitivă că actele administrative fiscale trimise prin poştă sunt considerate „comunicări legale” doar dacă sunt înmânate personal contribuabilului sau unui împuternicit autorizat. Lăsarea plicurilor la rude, soți sau colegi de apartament nu mai are nicio valoare juridică, transmite news.ro.

Decizia a fost luată în cadrul Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii (RIL), în urma unei sesizări formulate de procurorul general al României, care a cerut o interpretare unitară a legii.

„Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată de procurorul general (...) şi a stabilit că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (...) comunicarea către contribuabil/plătitor a actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, reprezintă o comunicare legală doar în situaţia în care actul este înmânat destinatarului, sau, în lipsa acestuia de la domiciliul fiscal, împuternicitului autorizat să primească trimiterea poştală”, transmit reprezentanţii ICCJ.

Nu mai sunt dovezi în instanță

În termeni practici, acest lucru înseamnă că dacă un poștaș lasă o decizie de impunere sau o somație de plată unei rude sau unei persoane care locuiește la aceeași adresă cu destinatarul, actul nu poate fi folosit ca dovadă în instanță că respectivul contribuabil a fost informat.

Judecătorii au motivat decizia prin prisma protejării drepturilor fundamentale ale cetățenilor. „Înalta Curte a reţinut că respectarea dreptului la apărare garantat contribuabililor presupune, aşa cum rezultă şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ca actele administrativ-fiscale comunicate prin poştă să fie înmânate doar destinatarului sau împuternicitului autorizat (...) şi nu altor categorii de persoane determinate pe criteriul gradului de rudenie faţă de contribuabil ori al coabitării cu acesta din urmă”, se arată în comunicatul instanței supreme.

ICCJ subliniază că această hotărâre „oferă un reper care consolidează standardul de protecţie recunoscut contribuabililor în relaţia cu autorităţile fiscale”.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei de către completul de judecată, hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, moment din care va deveni obligatorie pentru toate instanțele și instituțiile statului, inclusiv pentru ANAF.