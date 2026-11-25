Maternitatea din Arad, lăsată în frig din cauza unor lucrări la termoficare. Pacientele au fost mutate în alte saloane
Maternitatea din Arad a rămas fără căldură din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare a oraşului, fără să fie anunțată în prealabil. Pacientele au fost mutate în saloane cu climatizare, iar bebeluşii nu au fost afectaţi.
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Prefectul judeţului, Marius Sulincean, a atras atenţia asupra situaţiei care a afectat Maternitatea pe tot parcursul zilei de marţi, însă problema va persista şi miercuri, în urma unor lucrări de modernizare a reţelei de conducte termice din oraş, potrivit Agerpres.
„Este inadmisibil ca, la sfârşitul lunii noiembrie, Maternitatea din Arad să rămână ore întregi fără căldură, ca urmare a unor lucrări la reţeaua de termoficare", a scris prefectul pe contul său de Facebook şi pe cel al instituţiei.
El a spus că a avut discuţii cu directorul centralei de termoficare a oraşului, căruia i-a solicitat "remedierea de urgenţă a acestei situaţii".
„Voi solicita explicaţii cu privire la modul în care au fost organizate aceste lucrări şi la măsurile luate pentru a asigura continuitatea serviciului într-o unitate medicală. Nici eu, nici arădenii nu aşteptăm scuze şi justificări, ci responsabilitate, profesionalism şi servicii publice care să funcţioneze. Într-o maternitate sunt mame şi copii veniţi pe lume de câteva ore. Siguranţa lor este mai presus de orice dificultate tehnică sau administrativă. Există o linie roşie peste care nu putem trece. Iar protejarea celor mai vulnerabili dintre noi este o obligaţie, nu o opţiune", a mai scris prefectul.
Reprezentanţii SCJU Arad au declarat miercuri, pentru AGERPRES, că bebeluşii nu au fost afectaţi, pentru că se află într-o aripă a Maternităţii care are centrală termică pe gaz. În schimb, mamele au fost mutate, marţi, în saloane în care există climatizare şi unde s-a reuşit să se asigure o temperatură de 20 - 21 de grade.
Totuşi, reprezentanţii spitalului spun că nu au fost anunţaţi de lucrări, pentru a fi luate măsuri din timp. Pe parcursul zilei de marţi, pacienţii şi personalul unităţii au constatat că toate caloriferele erau reci.
Miercuri dimineaţă, după reacţia prefectului, centrala de termoficare a oraşului, deţinută de municipalitate, a informat telefonic Maternitatea că vor mai avea loc lucrări până în jurul orei 13:00, şi astfel nu va fi furnizat agent termic.
În prezent, gradul de ocupare a paturilor din Maternitate este de aproximativ 80%, au mai precizat reprezentanţii SCJU, iar căldura va fi asigurată în continuare cu aparatele de climatizare.
Referitor la această situaţie, Biroul de presă al Primăriei Arad a transmis, la solicitarea AGERPRES, că un anunţ privind desfăşurarea lucrărilor a fost postat în 23 noiembrie pe pagina de Facebook a centralei termice, respectiv Arad Energy. Pagina respectivă este însă una nouă, pentru că această companie a fost înfiinţată de municipalitate recent, după modernizarea CET Hidrocarburi.
În anunţul postat cu o zi înainte de oprirea căldurii în zona centrală a oraşului se arată că "din cauza lucrărilor de cuplare provizorie pe magistrala de termoficare M2 (str. Horia), furnizarea energiei termice va fi întreruptă marţi, 24.11.2026, de la ora 08:00". Au fost afectate 12 străzi din zona centrală.
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