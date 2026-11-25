Zeci de voluntari au mers 150 de kilometri pe Via Transilvanica. Ce schimbări au observat medicii în organismul lor
Chiar și un drum de 1.400 de kilometri începe cu primul pas! Cu acest gând, 62 de voluntari s-au înscris într-un studiu despre efectele mersului pe jos asupra stresului.
Sursa: ProTV
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Nu au ieșit la plimbare în parcuri urbane, ci au parcurs cel puțin 150 de kilometri din Via Transilvanica – primul traseu turistic de lungă distanță din România.
Medicii au făcut comparații între starea lor fizică, dar și mentală, înainte de plecare și după linia de sosire. Să vedem concluziile.
15 kilometri pe zi, parcurși pe jos, 10 zile la rând, pe Via Transilvanica. Așa a sunat provocarea încheiată cu bine de 62 de iubitori ai naturii. Înainte de a începe călătoria și la finalul acesteia, participanții au trecut printr-o serie de analize și teste, care le-au măsurat starea de sănătate și nivelul de stres. În câteva zile, cei mai mulți au început să raporteze efectele – mai puțin stres, mai multă energie.
Dr. Anca Hâncu: „Dimineață m-a trezit un cocoș care cânta, acum aud greieri, aud păsărele, încep să simt natura de care cu adevărat m-am îndepărtat. Sunt oameni care realizează stresul la care sunt supuși.”
Următorul efect, spun autorii cercetării, a fost instalarea stării de bine și a dorinței de a explora.
Colesterolul și stresul, în scădere
Bilanțul final a arătat că procentul participanților cu valori mari ale colesterolului a scăzut de la 38 la 12. Numărul celor care au raportat stări de stres a scăzut cu 14%.
Dr. Lăcrămioara Petrescu, medic cardiolog: „Pe lângă îmbunătățirea controlului lipidic, controlul mai bun al tensiunii arteriale, la pacienții hipertensivi, un control mai bun al greutății corporale, al glicemiei... toți, factori care afectează inima.”
Alin Ușeriu, fondator Asociația Tășuleasa Social: „Între zona urbană și zona rurală este o crevasă, care e din ce în ce mai largă și din ce în ce mai adâncă. Practic, de aici am făcut acest pas.”
În această toamnă, și Institutul Harvard a publicat rezultatele unei cercetări pe aproape 65 de mii de oameni, care probează influența mersului asupra longevității.
Corespondent Știrile PRO TV: „După 8 ani de monitorizări, concluzia a fost că cel mai mic risc de boli cardiovasculare îl au cei care merg peste 7500 de pași pe zi în ritm susținut – ca la maraton – în natură, unde există diferențe de nivel. Culmea, scorul celor cu peste 10 mii de pași parcurși alert, dar pe bandă orizontală, la sala de sport, a fost mai scăzut. Însă cel mai mare risc de afectare a inimii îl au persoanele care merg rareori peste 5000 de pași pe zi, agale, prin oraș. Așadar, nu contează doar numărul de pași, ci și intensitatea mersului și provocările mediului.”
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