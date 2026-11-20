La două zile după solicitarea rambursării TVA au fost stornate facturi de peste 5 milioane de lei. În urma controlului efectuat de către inspectorii antifraudă, reprezentantul societăţii a recunoscut că operaţiunile economice consemnate în facturile respective nu s-au materializat în livrări efective de bunuri.

„800 de tone de ulei vegetal pentru uz tehnic, patru facturi stornate integral şi operaţiuni care nu s-au concretizat în livrări efective de bunuri. Acestea sunt elementele identificate de inspectorii ANAF Antifraudă, în urma unui control desfăşurat la o societate din judeţul Bacău, unde a fost constatată exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA în valoare de 879.719 lei”, arată, vineri, ANAF, într-un comunicat de presă.

Controlul antifraudă, finalizat în luna noiembrie 2026, a vizat o societate care desfăşoară activităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor nepericuloase, în principal a uleiurilor reziduale.

Verificările au avut în vedere realitatea şi legalitatea operaţiunilor economice care au stat la baza solicitării rambursării TVA în cuantum total de aproximativ 3,94 milioane de lei, aferentă deconturilor depuse pentru lunile iunie şi iulie 2026, se precizează în comunicat.

Inspectorii antifraudă au identificat, în urma analizei documentelor financiar-contabile, coroborate cu informaţiile disponibile în sistemul naţional RO e-Factura, un număr de patru facturi aferente achiziţiei unei cantităţi de 800 de tone de ulei vegetal pentru uz tehnic, în valoare totală de peste 5 milioane de lei, inclusiv TVA.

„Deşi societatea şi-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferente acestor achiziţii prin decontul lunii iulie 2026, la numai două zile de la solicitarea rambursării taxei, cele patru facturi au fost stornate integral. Totodată, verificările au relevat că facturile nu au fost achitate. Mai mult, potrivit explicaţiilor furnizate de reprezentantul societăţii, operaţiunile economice consemnate în facturile respective nu s-au materializat în livrări efective de bunuri”, se precizează în comunicat.

În aceste condiţii, inspectorii DGAF au constatat exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA în cuantum de 879.719 lei.

Reprezentanţii ANAF spun că acţiunea de control evidenţiază importanţa verificării realităţii operaţiunilor economice care fundamentează solicitările de rambursare a TVA, precum şi a corelării informaţiilor din documentele financiar-contabile cu datele disponibile în sistemele informatice fiscale.

ANAF precizează că Direcţia Generală Antifraudă Fiscală continuă acţiunile de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, urmărind identificarea operaţiunilor economice fără substanţă reală şi protejarea resurselor bugetului general consolidat.