Florin Manole, după ce a semnat un proiect împotriva căsătoriilor între copii: „Acest ceva este incontestabil”

13-10-2025 | 16:43
Florin Manole
PRO TV

Ministrul Muncii, Florin Manole, a semnat recent, un proiect legislativ care să pedepsească un anumit gen de violenţă, abuz împotriva unor copii, respectiv căsătoriile timpurii.

Lorena Mihăilă

„Ştiţi cu toţii despre mine că sunt ministrul Muncii şi este doar o chestiune pasageră. O să treacă probabil în curând, dar sunt etnic rrom şi asta nu o să treacă. Şi asta vine sigur cu o istorie întreagă de discriminare şi rasism pe care comunitatea din care provin a experimentat-o, din păcate, pentru multe decenii şi secole pe teritoriul acestui continent foarte egocentric uneori. Dar nu o să vă vorbesc astăzi despre violenţă împotriva copiilor romi sau despre rasism şi discriminare, combustibili duri în a alimenta uneori violenţa. O să vorbesc despre alt lucru, pe care noi, ca etnici rromi uneori trebuie să ni-l asumăm, şi anume că există probleme în propria noastră comunitate - şi cred că putem să traducem asta în fiecare dintre comunităţile din care veniţi, fiecare dintre dumnevoastră. Există de exemplu, în comunitatea rromă, încă, din păcate, de multe decenii, de multe secole, căsătorii timpurii. Şi acolo este vorba despre copii la vârsta minoratului, copii de 10, 11, 12, 13 ani, pe care legea evident că îi defineşte ca neavând consimţământ suficient pentru a face acest pas al căsătoriei. E foarte corect, avem o astfel de lege. Este evident că niciun copil de 10, 11, 12 ani nu este pregătit să fie părinte, să fie mamă sau tată", a menţionat Florin Manole, la Conferinţa ministerială regională dedicată combaterii violenţei împotriva copiilor.

Căsătoriile timpurii, o realitate

El a subliniat că există încă multe comunităţi conservatoare în care căsătoriile timpurii se întâmplă, afectând viitorul şi sănătatea copiilor, iar dacă aceste lucruri nu se corectează de la sine, singura cale o reprezintă legea.

„Am experienţa paternităţii şi ştiu cât de dificil este când eşti adult, cu atât mai mult când eşti minor. Ei bine, sigur că există două motive, cel puţin, pentru care aşa ceva încă se întâmplă în această ţară. Există un motiv principal, acela că nu ne-am reformat suficient ca şi comunitate, deşi cei mai mulţi rromi sunt integraţi în această ţară şi cei mai mulţi dintre noi ne căsătorim, unii chiar foarte târziu. Există încă multe comunităţi conservatoare în care acest lucru încă se întâmplă - şi nu este bun, nu este corect, nu este normal pentru viitorul, pentru sănătate şi pentru viaţa acestor copii. Şi ce putem face atunci când acest gen de lucruri nu se corectează de la sine, fie pentru că este o lipsă de educaţie, fie că este blocaj într-o cutumă veche şi evident neactuală? Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră. Am semnat, în urmă cu câteva zile, împreună cu foarte mulţi parlamentari din aproape toate partidele politice din România, un astfel de proiect legislativ care să pedepsească acest gen de violenţă, abuz împotriva unor copii. A fost şi este foarte dureros pentru mine ca rrom să simt că este necesar să facem asta", a adăugat ministrul.

El a precizat că a primit numeroase mesaje pentru a abandona acest demers legislativ împotriva căsătoriilor timpurii.

pensionari
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern

„Nu vă imaginaţi câte mesaje am primit de la oameni, pe unii îi cunosc, pe alţii nu-i cunosc. Am primit: "De ce faci asta împotriva comunităţii noastre?", au spus unii dintre ei. Nu fac asta împotriva nimănui. Fac asta în favoarea cuiva, în favoarea a zeci şi sute de copii din această ţară care încă are mame minore, de orice etnie ar fi ele, fac asta în favoarea unei vieţi de libertate pentru aceşti copii. Fac asta în favoarea necesităţii de a exista şansa de a merge la şcoală, de a avea o profesie, de a avea o carieră, de a te bucura de tot ceea ce societatea modernă îţi oferă. Am vrut să vă spun asta aici şi nu un discurs despre legislaţie şi teme pe care le ştiţi în general pentru că, de obicei, schimbarea stă în voinţă şi în puterea de a o face. Şi uneori schimbarea poate să producă o oarecare durere, neplăcere. Suntem puţini cei cărora schimbarea le este comună, dar oricât de dureros şi de dificil ar fi, ceva ce învăţăm din orice carte de căpătâi a oricărei religii, din orice constituţie, din orice lege - şi anume că cei mai vulnerabili şi mai ales copiii, trebuie să se bucure de toată protecţia. Ei bine, acest ceva este incontestabil, de milenii, pe această Planetă", a mai spus Florin Manole.

Violența împotriva copiilor, o problemă

În opinia sa, faptul că am ajuns în situaţia de a avea nevoie de conferinţe internaţionale, de proiecte pentru eliminarea violenţei împotriva copiilor reprezintă o problemă.

„Faptul că am ajuns în situaţia de a avea nevoie de conferinţe internaţionale, de proiecte, de programe, de bune practici, ca să ne amintim ceea ce ar trebui să fie un numitor comun al umanităţii, empatia faţă de copiii de orice rasă, de orice religie, de orice etnie, din orice categorie socială, faptul că am ajuns în situaţia asta este o problemă care trebuie depăşită", a adăugat ministrul.

Conferinţa ministerială regională dedicată combaterii violenţei împotriva copiilor se desfăşoară, luni, la Bucureşti, în condiţiile în care aceasta rămâne un fenomen răspândit în Europa şi Asia Centrală.

Evenimentul este organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din România, în parteneriat cu UNICEF şi cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU privind violenţa împotriva copiilor.

Cu această ocazie, UNICEF lansează şi prezintă principalele concluzii ale raportului "Unde trăim şi învăţăm: violenţa împotriva copiilor în Europa şi Asia Centrală".

Armata din Madagascar se alătură protestatarilor din generația Z, în timp ce poliția trage în manifestanți

Sursa: Agerpres

