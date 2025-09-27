Ministrul Muncii, despre vârsta de pensionare: „Sunt oameni care vor să muncească și la 70 de ani”

27-09-2025 | 13:23
Florin Manole
Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministrul Muncii Petre Florin Manole nu susţine creşterea vârstei de pensionare peste 65 de ani.  

autor
Claudia Alionescu

Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment. Cred că avem nevoie de timp pentru viaţă personală, pentru nepoţi, pentru odihnă”, a spus ministrul Muncii, la Prima TV, citat de News.ro.

Pe de altă parte, Petre Florin Manole este de părere că persoanele care vor să lucreze şi după vârsta de 65 de ani trebuie să aibă această opţiune legală.

Cine vrea să muncească mai mult, are acest drept. Eu vreau să muncesc mai mult acum, şi nu după 65 - 70 de ani”, a conchis ministrul Muncii.

Florin Manole a fost întrebat dacă se mai vede muncind după vârsta 65 de ani.

Florin Manole
Ce spune ministrul Muncii despre majorarea vârstei de pensionare, după declarația lui Ilie Bolojan

Sper să mai activez doar în sectorul ONG ca voluntar. Nu sunt adeptul creşterii vârstei de pensionare. Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment”, consideră ministrul Muncii.

În opinia sa, avem nevoie de timp pentru viaţă personală, pentru nepoţi, pentru odihnă.

Eu cred că vârsta de pensionare nu trebuie să crească. Sigur că sunt oameni care vor să lucreze şi după 65, şi după 67. Sunt oameni care la 70 de ani vor să lucreze.N-am nicio problemă cu ei, nici legală, nici personală. Şi există şi posibilitatea ca astăzi să lucrezi până când vrei tu. Dar este o opţiune. La fel de bine cunosc oameni, mai ales din medii mai sărace, care sunt deja epuizaţi la 60, 65, 67 de ani, şi care au nevoie realmente de cel puţin o pauză, dacă nu de un sfârşit al vieţii active şi al vieţii de muncă. Opţiunea trebuie să existe şi va exista întotdeauna. Cine vrea să muncească mai mult, are acest drept. Eu vreau să muncesc mai mult acum, şi nu după 65 - 70 de ani”, a spus Petre Florin Manole.

Ce a declarat Bolojan cu privire la vârsta de pensionare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu e momentul pentru creşterea vârstei standard de pensionare în România, ci e nevoie de eliminarea excepţiilor din toate domeniile, în condiţiile în care doar jumătate din românii cu vârste între 55 şi 64 de ani lucrează.

E nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală. Una dintre probleme e că veniturile colectate la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Cu cât avem mai mulţi oameni care lucrează şi vor câştiga mai bine, cu atâta, fără să creştem impozite, vom avea o bază de impozitare mai mare şi putem asigura servicii de sănătate şi educaţie mai bune. Suntem pe penulitmul loc în Europa la numărul de cetăţeni din populaţia activă implicaţi în economie. Între 55 şi 64 de ani, doar 53% din români lucrează. Ceilalţi au ieşit la pensie, prin diferite excepţii, sau nu lucrează, unii sunt plecaţi din ţară, dar nu sunt implicaţi direct în economie. Trebuie să luăm un pachet de măsuri ca să avem mai mulţi oameni în economie”, a spus Ilie Bolojan.

Sursa: News.ro

Etichete: pensionari, angajati, ministrul muncii, varsta de pensionare, ilie bolojan,

27-09-2025 13:16

