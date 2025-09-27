Florin Manole, despre muncitorii străini din România: Nu mă deranjează, așa cum nu a deranjat mama mea când muncea în Spania

27-09-2025 | 13:00
Florin Manole
Ministrul Muncii Florin Manole susţine că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România.

Cristian Anton

El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.

Florin Manole a dezvăluit, în emisiunea Insider Politic, că mama sa a fost unul dintre muncitorii români din Spania şi că nu îl deranjează muncitorii străini din România, el considerând că drepturile acestora trebuie apărate în faţa celor care devin agresivi cu ei.

„Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania, ani de zile, în agricultura din peninsulă. Nu cred că este corectă acuza la adresa lor de niciun fel. Ei trebuie să lucreze legal aici şi o fac, să plătească taxe aici şi o fac. Iar aceia dintre ei care sunt abuzaţi - şi există astfel de situaţii - trebuie apăraţi de statul român cu egală măsură, cum alte state au apărat pe cetăţenii românii abuzaţi în piaţa muncii, în Italia, Spania, Franţa şi aşa mai departe”, a afirmat Florin Manole.

El susţine că abuzurile împotriva muncitorilor români din străinătate sunt la fel de nedrepte ca abuzurile împotriva muncitorilor străini de astăzi din România, iar toate acestea trebuie să fie sancţionate.

”Medicii din țările arabe, ce să le poți reproșa?”

Manole nu consideră că străinii le iau românilor locurile de muncă.

”Nu, nu cred că este o competiţie şi nu cred că există vreun angajator şi nici n-ar fi legal ca vreun angajator să favorizeze pe cineva pe criteriu de etnie, rasă, religie sau ştiu eu ce alt criteriu. E ilegal asta. Deci nu-mi imaginez că există vreun angajator din România care spune, tu, cetăţene român, la o parte vine un cetăţean din altă ţară. Cred că domnul Tănasă şi oricine are o astfel de opinie, pentru că nu cred că toţi din AUR au opinia asta, oricine are o astfel de opinie - vedem la un alt parlamentar AUR, cred că e musulman, domnul Murat, un discurs perfect despre cum foarte mulţi oameni din afara României au venit în România, s-au aşezat aici, au întemeiat familie, au făcut studii şi contribuie enorm la bunăstarea din această ţară. Medicii din ţările arabe, ce să le poţi reproşa? Ei nu iau locul nimănui şi ei fac bine oricui, indiferent de statut social sau de etnie sau de cetăţenie. Până la urmă te bucuri când ai o operaţie de succes şi îţi pasă prea puţin dacă medicul e arab, român sau de orice altfel”, argumentează ministrul.

Pe de altă parte, Florin Manole susţine că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.

„Dar în acelaşi timp sunt şi ferm convins că statul român trebuie să facă şi facem asta şi propunem asta chiar şi în pachetul ăsta al Partidului Social Democrat, trebuie să facă tot posibilul ca cetăţeanul român să aibă toate facilităţile fie pentru un prim loc de muncă pentru tineri, pentru că avem un şomaj foarte crescut aici, pe zona asta de vârstă, fie pentru reintegrarea în piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, o categorie greu angajabilă şi care are nevoie de sprijin, fie pentru a ajuta la creşterea ocupării în zonele mai puţin dezvoltate din această ţară”, a explicat ministrul.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 27-09-2025 12:49

