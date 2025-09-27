Ministrul Muncii spune că beneficiarii de ajutor social care refuză să muncească sunt un ”mit”. ”Nu există așa ceva”

27-09-2025 | 12:29
Florin Manole
Inquam Photos / George Călin

Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească pentru că le dă statul bani.

Cristian Anton

Ministrul spune că unii dintre cei care primesc ajutor social lucrează la negru, alţii muncesc cu ziua sau în gospodărie, ori fac agricultură de subzistenţă.

Florin Manole consideră că ideea că beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească este „un stereotip” şi „un mit”, iar portretul omului care stă la ţară şi nu vrea să muncească pentru că îi dă statul bani este, în opinia ministrului, unul „nedrept”.

„Acel portret nedrept al omului care stă la ţară, nu vrea să muncească şi primeşte nu ştiu ce mari beneficii sociale, de foarte multe ori ăsta este doar un mit şi este fals. Beneficiile sociale în România nu sunt atât de multe încât să poţi să trăieşti de pe urma lor. Cine primeşte beneficii sociale sigur mai face ceva. Fie că e doar muncă în gospodărie şi agricultură de subzistenţă, fie că este cu ziua la un antreprenor local sau altul, fie că lucrează la negru. Dar cineva să stea pe 3, 4, 5, 7, 800 de lei pe lună? Nu există aşa ceva”, declară Manole.

”Beneficiile sociale nu o să fie niciodată suficiente”

El nu consideră că statul face risipă cu ajutoarele sociale.

”Cred că beneficiile sociale pentru anumite categorii, de exemplu pentru mamele singure, nu o să fie niciodată suficiente şi trebuie să avem acolo mai multă atenţie decât în orice alt domeniu. Familiile monoparentale şi mai ales mamele singure, cu unu, doi, trei copii în întreţinere, trebuie să fie cineva inuman să zică că acolo statul ajută prea mult. Nu, nu ajută prea mult!”, a afirmat ministrul Muncii.

