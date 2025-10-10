Câte familii beneficiază de ajutorul de la stat pentru factura la energie. Cererile pot fi depuse online sau la primărie

Stiri Sociale
10-10-2025 | 16:15
facturi

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice.

autor
Cristian Anton

Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie, precizează ministrul.

”Peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice”, anunţă ministrul Muncii, într-o postare pe Facebook.

Florin Manole precizează că în total, aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au primit ajutorul aferent lunilor iulie şi august.

Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie. Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură şi îi încurajez pe cât mai mulţi să o solicite”. menţionează ministrul. 

Citește și
baterii
Facturi mai mici la curent, poate din 2026. Condiția: Să putem stoca de șapte ori mai multă energie electrică
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august | INTERVIU

Sursa: News.ro

Etichete: energie, facturi, tichete, sprijin,

Dată publicare: 10-10-2025 16:15

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Care sunt cele două mari motive pentru care România produce multă energie verde dar asta nu se vede în facturi mai mici
Stiri actuale
Care sunt cele două mari motive pentru care România produce multă energie verde dar asta nu se vede în facturi mai mici

România are un cadru pentru zonele de accelerare a energiei regenerabile (RAA), dar se confruntă cu limitări ale rețelei și lipsă de capacitate administrativă, arată un raport lansat de Energy Policy Group (EPG).  

Facturi mai mici la curent, poate din 2026. Condiția: Să putem stoca de șapte ori mai multă energie electrică
Stiri actuale
Facturi mai mici la curent, poate din 2026. Condiția: Să putem stoca de șapte ori mai multă energie electrică

Până la finalul anului viitor, capacitatea României de stocare a energiei electrice va crește de șapte ori, ceea ce înseamnă că am putea plăti facturi mai mici la electricitate.

„Nu de la TVA vine diferența mare” la facturile de electricitate. Ce spune Consiliul Concurenței
Stiri Economice
„Nu de la TVA vine diferența mare” la facturile de electricitate. Ce spune Consiliul Concurenței

Românii au început să primească primele facturi la energie electrică după eliminarea plafonărilor tarifelor, începând cu 1 iulie, iar în unele cazuri sumele de plată sunt aproape duble față de perioada anterioară.

Ce facturi vor primi românii cu un consum lunar de 100 kWh de la 1 iulie. Cum pot schimba furnizorul de energie electrică
iBani
Ce facturi vor primi românii cu un consum lunar de 100 kWh de la 1 iulie. Cum pot schimba furnizorul de energie electrică

De marți, facturile la energie electrică vor fi mai mari pentru majoritatea românilor. Prețurile plafonate expiră, iar cele din noile oferte ale furnizorilor sunt mult mai mari.

Facturi la energie umflate de furnizor. Clienții spun că au fost păcăliți să încheie contracte
Stiri actuale
Facturi la energie umflate de furnizor. Clienții spun că au fost păcăliți să încheie contracte

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei a amendat un furnizor de electricitate cu 740.000 de lei pentru zeci de abateri.

Recomandări
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult
Stiri actuale
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult

România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28