Fenomenul care a "sculptat" litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia

28-12-2025 | 19:45
Vântul câinos a agitat marea, care a mușcat cu furie din faleză. Pe o porțiune de câteva sute de metri, în Mamaia, plaja s-a tăiat în trepte și s-au format terase. Pe alocuri, acestea depășesc un metru înălțime.

Yvette Mîrza

Potrivit specialiștilor, fenomenul nu este neobișnuit. Sunt imagini spectaculoase și la intrarea în stațiune, unde apa s-a retras și a format practic o bucată întinsă de plajă nouă. Furtunile din ultimele zile au modificat structura plajelor. Acum, copiii aleargă pe nisipul neted, unde vara este fundul mării.

Corespondent Știrile PRO TV: „La intrarea în stațiunea Mamaia, marea s-a retras pe o porțiune de câteva sute de metri. Practic, în timpul verii nu aș fi putut să merg pe aici pentru că apa mi-ar fi venit până la genunchi. Însă acum trebuie să parcurg o distanță destul de mare să ajung până la apă."

Fenomen vizibil și din dronă

Adrian Bîlbă, doctor în științe: „Asta este o zonă de depunere, o zonă care an de an crește, mai ales în anotimpul rece, când furtunile depun aici nisip."

Bărbar: „Nu arată cum e vara. S-a retras apa mult.”
Reporter: „Ați mai văzut-o așa?”
Bărbar: „Da."

Câțiva kilometri mai încolo, în centrul stațiunii Mamaia, plajele au fost afectate de fenomenul numit cliffing. Marea furioasă a lovit țărmul și a mutat nisipul spre larg.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe o porțiune de câteva sute de metri pe plaja din Mamaia, intrarea în apă este imposibilă, deoarece s-au format terase înalte din nisip cimentat, care măsoară un metru până la un metru și jumătate. Toată săptămâna, vântul a suflat cu putere, iar valurile au săpat efectiv în plajă.”

Femeie: „Cum arată? Oribil? Asta e frumos? Mie nu îmi place. Cum era când eram eu tânără și cum e acum.”

Femeie: „Sperăm ca până la vară să se rezolve problema. Nouă ne place, noi suntem de aici, am ieșit la plimbare, am ieșit la ger, că am stat 2-3 zile prin casă și acum ne plimbăm un pic."

Explicațiile specialiștilor

Adrian Bîlbă, doctor în științe: „A bătut nord-estul foarte tare până ieri și din acest motiv s-a săpat această terasare. Atunci când brizanții pe o mare puțin adâncă vin și lovesc zona litorală, ei trag nisipul și rămâne o zonă pe care nu au atins-o.”

Acest fenomen are loc cel mai adesea în stațiunea Mamaia. Situația este monitorizată de cei de la Apele Române, iar până la începutul sezonului estival, toate plajele vor fi nivelate de utilaje.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 28-12-2025 19:06

