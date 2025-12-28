Vremea azi, 28 decembrie. Vânt puternic în toată țara, ninsori și viscol sever la munte, rafale de peste 130 km/h

Duminică avem o zi neplăcută, cu vânt puternic în majoritatea zonelor. O să ningă la munte, în Maramureș, în Transilvania și în Moldova.

În Dobrogea se anunță ninsori și lapoviță și sunt condiții de polei. Pe crestele montane o să fie viscol puternic, cu rafale de peste 130 km/h. Vor fi minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și cel mult 7 grade în Muntenia.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se încălzește și se ating 6 grade la Călărași. Cerul se umple de nori, predomină ninsorile și vor fi condiții de polei. Vântul o să bată cu putere și va spori senzația de frig.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, domină atmosfera închisă, o să ningă și se va depune strat de zăpadă. În Carpații de Curbură, vântul viscolește ninsoarea cu viteze de 130 km/h și, în aceste condiții, vizibilitatea va fi mult scăzută. La amiază vor fi în jur de 4 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, cerul rămâne acoperit de nori, o să ningă, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, va fi viscol cu rafale de 90...100 km/h. Maximele ajung pe la 1...2 grade, însă din cauza vântului vom resimți valori mai scăzute de atât.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera închisă, o să ningă și pe aici, iar vântul o să bată cu 50...70 km/h. După prânz se ating CEL MULT 3 grade la Satu Mare.

În ținuturile vestice vor fi înnorări, dar și perioade cu soare. Doar în zonele de munte o să ningă, și vântul va ajunge la viteze de 60 km/h. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 4 grade la Arad, Timișoara şi la Oradea.

În Transilvania, astăzi se răcește. Se anunță vreme închisă, ninsori și se va depune un strat de zăpadă de până la 6 cm. Vântul suflă cu putere, iar în Carpații Meridionali vântul viscolește ninsoarea cu rafale de peste 110...130 km/h.

În Oltenia ne așteaptă o zi cu soare, însă acum dimineața, în unele zone, mai sunt ceva înnorări. Vântul însă bate cu 50...70 km/h și va spori senzația de frig.

În ținuturile sudice, amiaza aduce soare, câțiva nori și temperaturi în ușoară creștere. După prânz se ating 7 grade la Giurgiu. Vântul o să sufle cu putere şi aici.

Vremea în București

În București, astăzi se încălzește și după prânz se vor înregistra în jur de 7 grade. Avem o zi cu soare, câțiva nori și un vânt tot mai insistent. Spre seară vor fi rafale de 50...60 km/h. La noapte se încălzeşte uşor şi minimă va ajunge la MINUS 1 grade.

Vremea la Munte

La munte, vântul o să bată tare, iar în masivele sudice, la altitudini mari, poate depăși 130 km/h și va fi viscol. Se face mai frig decât ieri. O să ningă mai mult în Carpații Meridionali și în nordul Orientalilor, pe unde se va depune strat de zăpadă de până la 10 cm.

