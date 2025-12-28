Vremea azi, 28 decembrie. Vânt puternic în toată țara, ninsori și viscol sever la munte, rafale de peste 130 km/h

Vremea
28-12-2025 | 07:38
vremea azi
Shutterstock

Duminică avem o zi neplăcută, cu vânt puternic în majoritatea zonelor. O să ningă la munte, în Maramureș, în Transilvania și în Moldova.

În Dobrogea se anunță ninsori și lapoviță și sunt condiții de polei. Pe crestele montane o să fie viscol puternic, cu rafale de peste 130 km/h. Vor fi minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și cel mult 7 grade în Muntenia.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se încălzește și se ating 6 grade la Călărași. Cerul se umple de nori, predomină ninsorile și vor fi condiții de polei. Vântul o să bată cu putere și va spori senzația de frig.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, domină atmosfera închisă, o să ningă și se va depune strat de zăpadă. În Carpații de Curbură, vântul viscolește ninsoarea cu viteze de 130 km/h și, în aceste condiții, vizibilitatea va fi mult scăzută. La amiază vor fi în jur de 4 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, cerul rămâne acoperit de nori, o să ningă, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, va fi viscol cu rafale de 90...100 km/h. Maximele ajung pe la 1...2 grade, însă din cauza vântului vom resimți valori mai scăzute de atât.

viscol, ninsoare
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera închisă, o să ningă și pe aici, iar vântul o să bată cu 50...70 km/h. După prânz se ating CEL MULT 3 grade la Satu Mare.

În ținuturile vestice vor fi înnorări, dar și perioade cu soare. Doar în zonele de munte o să ningă, și vântul va ajunge la viteze de 60 km/h. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 4 grade la Arad, Timișoara şi la Oradea.

În Transilvania, astăzi se răcește. Se anunță vreme închisă, ninsori și se va depune un strat de zăpadă de până la 6 cm. Vântul suflă cu putere, iar în Carpații Meridionali vântul viscolește ninsoarea cu rafale de peste 110...130 km/h.

În Oltenia ne așteaptă o zi cu soare, însă acum dimineața, în unele zone, mai sunt ceva înnorări. Vântul însă bate cu 50...70 km/h și va spori senzația de frig.

În ținuturile sudice, amiaza aduce soare, câțiva nori și temperaturi în ușoară creștere. După prânz se ating 7 grade la Giurgiu. Vântul o să sufle cu putere şi aici.

Vremea în București

 

În București, astăzi se încălzește și după prânz se vor înregistra în jur de 7 grade. Avem o zi cu soare, câțiva nori și un vânt tot mai insistent. Spre seară vor fi rafale de 50...60 km/h. La noapte se încălzeşte uşor şi minimă va ajunge la MINUS 1 grade.

Vremea la Munte

 

La munte, vântul o să bată tare, iar în masivele sudice, la altitudini mari, poate depăși 130 km/h și va fi viscol. Se face mai frig decât ieri. O să ningă mai mult în Carpații Meridionali și în nordul Orientalilor, pe unde se va depune strat de zăpadă de până la 10 cm.

