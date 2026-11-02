Mesajul lui Nicușor Dan pentru prima femeie care a ajuns președinte în Bulgaria: „Avem multe de făcut”

Stiri Politice
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Iliana iotova gettyimages
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Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, luni, pe câştigătoarea alegerilor prezidenţiale din Bulgaria, Iliana Iotova, şi i-a transmis acesteia că o aşteaptă în vizită oficială în ţara noastră.

autor
Ines Paris

„Felicitări, Iliana Iotova, pentru alegerea în funcţia de preşedinte al Bulgariei! Aştept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape şi să aprofundăm cooperarea bilaterală. Ca vecine, partenere în UE, aliate NATO, avem multe de făcut pentru securitatea şi dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră. Aştept să o primesc pe preşedinta Iotova în România, curând”, a scris şeful statului român pe platforma X, conform Agerpres.

Iliana Iotova a câştigat alegerile prezidenţiale din Bulgaria, de duminică. Rezulatele după procesarea a 99,95% din voturi arată că ea a obținut 57,58% și îl devansează semnificativ pe rivalul său Andrei Ghiurov, care cu 39,47%, conform BTV Novinite.

Cine este Iliana Iotova, prima femeie care ajunge în funcția dee președinte a Bulgariei

Iotova a devenit prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei. În vârstă de 62 de ani, a preluat interimar funcția în ianuarie, după demisia lui Rumen Radev.

Iliana Iotova a depus jurământul de învestitură ca vicepreședintă a Bulgariei de două ori: în 2017, când a pășit pentru prima dată în clădirea de pe bulevardul Dondukov nr. 2, alături de Rumen Radev.

După 9 ani în echipă, Iliana Iotova l-a condus pe Rumen Radev la intrarea în Palatul Prezidențial și a devenit prima femeie președinte și comandant suprem al Bulgariei.

Iliana Iotova a câștigat alegerile prezidențiale din Bulgaria. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea

Sursa: Agerpres

Etichete: Bulgaria, romania, nicusor dan, alegeri prezidentiale,

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