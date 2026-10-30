O femeie de 34 de ani a fost reţinută de poliţişti pentru 24 de ore şi va fi prezentată magistraţilor cu propunere legală, pentru că ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei prin punerea la dispoziţie a unui salon de întreţinere corporală pentru prestarea de servicii sexuale cu clienţii, scrie Agerpres.

Joi, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6, cu sprijinul Secţiilor 20 şi 22 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi, ulterior, au dispus reţinerea unei femei, în vârstă de 34 de ani, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de proxenetism în formă continuată, informează Biroul de presă al DGPMB.

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada mai - octombrie, suspecta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, prin punerea la dispoziţie a unui imobil din Sectorul 6, unde funcţionează un salon pentru activităţi de întreţinere corporală, în vederea întreţinerii de acte sexuale cu diverşi clienţi.

Peste 185.000 de lei ridicați în urma perchezițiilor

În vederea completării materialului probator, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie, precum şi peste 185.300 de lei, a căror provenienţă nu a putut fi justificată.

Persoana bănuită a fost depistată şi condusă la audieri, în baza mandatului de aducere emis pe numele acesteia.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de proxenetism în formă continuată.