Femeie ucisă pe trecerea de pietoni, la Iaşi. Șoferul a ajuns la spital

Stiri actuale
14-12-2025 | 10:41
politia rutiera

Un accident rutier grav, produs duminică pe o trecere pentru pietoni din municipiul Iaşi, s-a soldat cu moartea unei femei de 41 de ani.

autor
Mihai Niculescu

Victima a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, care a fost rănit şi transportat la spital.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Iaşi, poliţiştii au intervenit la un eveniment rutier produs pe Calea Chişinăului. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că şoferul, un tânăr de 20 de ani din comuna Costuleni, judeţul Iaşi, ar fi accidentat o femeie de 41 de ani, din acelaşi judeţ, care se afla angajată în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, transmite news.ro.

Impactul a fost fatal pentru victimă. „În urma impactului femeia a decedat, aspect constatat de echipajul medical sosit la faţa locului”, au precizat reprezentanţii poliţiei.

În urma accidentului, şi conducătorul auto a suferit leziuni, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Citește și
masina in piscina
Cum a ajuns o femeie din Franța cu mașina într-o piscină interioară. A plonjat printre înotători

Pe numele şoferului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Sursa: News.ro

Etichete: iași, accident rutier, trecere de pietoni,

Dată publicare: 14-12-2025 10:35

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Un tânăr a murit carbonizat, după ce s-a izbit cu mașina de un copac, în Olt
Stiri actuale
Un tânăr a murit carbonizat, după ce s-a izbit cu mașina de un copac, în Olt

Accident mortal pe un drum din județul Olt. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Cum a ajuns o femeie din Franța cu mașina într-o piscină interioară. A plonjat printre înotători
Stiri externe
Cum a ajuns o femeie din Franța cu mașina într-o piscină interioară. A plonjat printre înotători

Accident greu de imaginat într-un oraș din sudul Franței. O femeie de 38 de ani a încurcat frâna cu pedala de accelerație în parcarea unei piscine acoperite. Așa a reușit să treacă în viteză prin fațada de sticlă.

Un tânăr e în comă după o coliziune frontală dintre două autoturisme, în Rodna
Stiri actuale
Un tânăr e în comă după o coliziune frontală dintre două autoturisme, în Rodna

Un tânăr se zbate între viață și moarte după un accident rutier grav, petrecut în comună Rodna, din Bistrița-Năsăud. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accident grav în Iași. O autoutilitară s-a izbit de un camion, pe contrasens. Șoferul a decedat pe loc
Stiri actuale
Accident grav în Iași. O autoutilitară s-a izbit de un camion, pe contrasens. Șoferul a decedat pe loc

Un bărbat de 57 de ani din Ilfov a murit la volanul unei autoutilitare pe un drum din județul Iași. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi pierdut controlul direcției de mers și a intrat pe sensul opus.

Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore
Stiri actuale
Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore

Circulația a fost blocată pe autostrada A3, în apropierea localității Snagov, pe sensul spre Ploiești, după ce un TIR care transporta pietriș a lovit glisierele metalice de pe mijlocul drumului și s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe asfalt.

Recomandări
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin
Stiri externe
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit
Stiri actuale
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.

Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Stiri externe
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

21:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28