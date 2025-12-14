Femeie ucisă pe trecerea de pietoni, la Iaşi. Șoferul a ajuns la spital

Un accident rutier grav, produs duminică pe o trecere pentru pietoni din municipiul Iaşi, s-a soldat cu moartea unei femei de 41 de ani.

Victima a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, care a fost rănit şi transportat la spital.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Iaşi, poliţiştii au intervenit la un eveniment rutier produs pe Calea Chişinăului. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că şoferul, un tânăr de 20 de ani din comuna Costuleni, judeţul Iaşi, ar fi accidentat o femeie de 41 de ani, din acelaşi judeţ, care se afla angajată în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, transmite news.ro.

Impactul a fost fatal pentru victimă. „În urma impactului femeia a decedat, aspect constatat de echipajul medical sosit la faţa locului”, au precizat reprezentanţii poliţiei.

În urma accidentului, şi conducătorul auto a suferit leziuni, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Pe numele şoferului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

