Accident grav în Iași. O autoutilitară s-a izbit de un camion, pe contrasens. Șoferul a decedat pe loc
Un bărbat de 57 de ani din Ilfov a murit la volanul unei autoutilitare pe un drum din județul Iași. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi pierdut controlul direcției de mers și a intrat pe sensul opus.
S-a izbit puternic de un camion, care a fost proiectat într-un copac.
În urma impactului devastator, șoferul autoutilitarei a murit pe loc.
Bărbatul de 41 de ani care conducea camionul a fost rănit și transportat la spital.
Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv pe cea potrivit căreia șoferul de 57 de ani ar fi adormit la volan.
Sursa: Pro TV
11-12-2025 17:13