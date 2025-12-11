Accident grav în Iași. O autoutilitară s-a izbit de un camion, pe contrasens. Șoferul a decedat pe loc

Stiri actuale
11-12-2025 | 17:26
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 57 de ani din Ilfov a murit la volanul unei autoutilitare pe un drum din județul Iași. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi pierdut controlul direcției de mers și a intrat pe sensul opus.

autor
Elena Bejinaru

S-a izbit puternic de un camion, care a fost proiectat într-un copac.

În urma impactului devastator, șoferul autoutilitarei a murit pe loc.

Bărbatul de 41 de ani care conducea camionul a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv pe cea potrivit căreia șoferul de 57 de ani ar fi adormit la volan.

Citește și
accident calea calarasi
Trei răniți într-un accident grav, în Sectorul 3 al Capitalei. O șoferiță ar fi tăiat calea unui șofer de ride-sharing
Resturi de animale sacrificate s-au împrăștiat pe A2, după ce au căzut dintr-un autovehicul. S-a deschis dosar penal

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, ilfov, barbat decedat, sofer,

Dată publicare: 11-12-2025 17:13

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore
Stiri actuale
Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore

Circulația a fost blocată pe autostrada A3, în apropierea localității Snagov, pe sensul spre Ploiești, după ce un TIR care transporta pietriș a lovit glisierele metalice de pe mijlocul drumului și s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe asfalt.

Trei răniți într-un accident grav, în Sectorul 3 al Capitalei. O șoferiță ar fi tăiat calea unui șofer de ride-sharing
Stiri actuale
Trei răniți într-un accident grav, în Sectorul 3 al Capitalei. O șoferiță ar fi tăiat calea unui șofer de ride-sharing

Trei persoane au fost rănite marți seară, în urma unui accident petrecut în Sectorul 3 al Capitalei. Două mașini s-au ciocnit frontal, după ce o șoferiță de 35 de ani i-ar fi tăiat calea unui tânăr care făcea o cursă de ride-sharing.

Accident grav în Vaslui. Un șofer a murit, iar soția lui a fost rănită după un impact în lanț cu patru mașini
Stiri actuale
Accident grav în Vaslui. Un șofer a murit, iar soția lui a fost rănită după un impact în lanț cu patru mașini

Un grav accident rutier, cu 4 mașini implicate, s-a produs în Vaslui. Un bărbat și-a pierdut viața, iar soția lui a ajuns la spital cu răni.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Stiri actuale
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28