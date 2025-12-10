Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore

10-12-2025 | 17:28
Circulația a fost blocată pe autostrada A3, în apropierea localității Snagov, pe sensul spre Ploiești, după ce un TIR care transporta pietriș a lovit glisierele metalice de pe mijlocul drumului și s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe asfalt.

Marilena Iordache

Corespondent Știrile PRO TV:Traficul a fost bulversat mai bine de trei ore, până când polițiștii au finalizat cercetarea la fața locului și drumarii au reușit să mute vehiculul.

În tot acest timp, șoferii au rulat doar pe banda de urgență spre Ploiești, iar pe celălalt sens, spre București, s-a mers pe banda unu și pe banda de urgență.

A fost instituită și o rută ocolitoare, la kilometrul 26, în zona Balotești. Polițiștii spun că șoferul tirului, un bărbat de 55 de ani care se îndrepta spre capitală, a pierdut controlul asupra direcției în momentul în care unul dintre cauciucuri a explodat.

Încărcat cu piatră, camionul s-a răsturnat pe o parte și a rupt ambele glisiere care despart drumul.

moarta drobeta mehedinti
Accident teribil în Drobeta Turnu Severin. Femeie târâtă peste un kilometru, după ce a fost lovită de o mașină și un TIR

Din fericire, ajuns pe contrasens, nu s-a izbit de vehiculele aflate pe șosea. Șoferul a fost însă rănit și transportat la spitalul Floreasca din Capitală. În acest moment, pe autostradă se circulă normal.”

Explozie puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietară

