Cum a ajuns o femeie din Franța cu mașina într-o piscină interioară. A plonjat printre înotători

Stiri externe
13-12-2025 | 07:45
Accident greu de imaginat într-un oraș din sudul Franței. O femeie de 38 de ani a încurcat frâna cu pedala de accelerație în parcarea unei piscine acoperite. Așa a reușit să treacă în viteză prin fațada de sticlă.

Mașina s-a oprit în piscină, sub privirile șocate ale celor din interior. În vehicul era și fetița șoferiței, în vârstă de 5 ani.

Cele două au fost scoase rapid din apă de salvamari. Autoritățile spun că nimeni nu a fost rănit, nici măcar înotătorii din piscină.

Bazinul a fost închis pentru mai multe zile. Urmează ca mașina să fie recuperată, iar stricăciunile reparate.

