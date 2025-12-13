Un tânăr e în comă după o coliziune frontală dintre două autoturisme, în Rodna

13-12-2025 | 07:51
Un tânăr se zbate între viață și moarte după un accident rutier grav, petrecut în comună Rodna, din Bistrița-Năsăud. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Ioan Vrâncean

Un impact frontal a distrus două mașini, conduse de șoferi în vârstă de 19, respectiv 21 de ani. Cel din urmă a fost transportat în comă, la spital.

Din primele verificări, el ar fi fost de vină pentru accident, după ce ar fi intrat pe sensul opus de mers, spun anchetatorii.

Celălalt șofer și cei doi pasageri au ajuns și ei la spital, cu multiple traumatisme, dar în stare de conștiență. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă și continuă cercetările.

