Un tânăr a murit carbonizat, după ce s-a izbit cu mașina de un copac, în Olt

Accident mortal pe un drum din județul Olt. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Un șofer de 19 ani și-a găsit sfârșitul după ce s-a izbit cu mașina de un copac. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a luat foc.

La fața locului au sosit pompierii, dar și medicii. Tânărul era blocat în caroserie, cu arsuri pe întreg corpul. Din nefericire, nu mai prezenta semne vitale.

Polițiștii din Olt au deschis, acum, un dosar penal pentru ucidere din culpă.

