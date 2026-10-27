Premierul Luca Niculescu, reacție după tentativa de sabotaj a Rusiei la CARFIL: „Răspundem cu toată fermitatea”

Stiri Politice
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Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Luca Niculescu consideră inacceptabile atacurile de tipul celui care a vizat CARFIL SA, filială a ROMARM şi în care au fost implicaţi membri ai unei reţele coordonate de Rusia.

autor
Aura Trif

”România acţionează cu toată fermitatea pentru destructurarea acţiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naţionale. În baza informaţiilor SRI şi DIICOT, a fost destructurată o reţea de sabotare a industriei de apărare care acţiona cu implicarea Federaţiei Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile”, scrie Luca Niculescu pe X, potrivit News.ro.

El reafirmă angajamentul autorităţilor privind securitatea cetăţenilor români.

”Nu vom fi descurajaţi în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetăţenilor români şi a României. Felicit autorităţile române implicate!”, mai spune premierul.

Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect care a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov, în apropierea CARFIL SA, filială a CN ROMARM, unde sunt fabricate şi drone militare.

Doi dintre ei au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, al treilea fiind localizat în Polonia. Ei sunt cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

SRI a precizat că reţeaua din care fac parte cei trei străini cercetaţi de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune este coordonată de Rusia şi viza mai multe facilităţi militare şi industriale, în România şi regiune şi urmărea intimidarea, afectarea capacităţilor de apărare şi slăbirea contribuţiei statelor vizate la securitatea europeană şi regională.

Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat și el marți în cazul de sabotaj care a vizat CARFIL SA, filială a ROMARM, condamnând cu toată fermitatea orice implicare a Federaţiei Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. De asemenea, preşedintele subliniază că investigaţiile dovedesc cât de frecvent au ajuns să fie folosite reţelele sociale de către entităţi ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula şi implica în activităţi ilegale.

Vechile drone folosite pentru filmări pot fi folosite pentru paza obiectivelor importante. Cum acționează

Sursa: News.ro

Etichete: Luca Niculescu, sabotaj, incendiu, retea, SRI,

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