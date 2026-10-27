Premierul Luca Niculescu, reacție după tentativa de sabotaj a Rusiei la CARFIL: „Răspundem cu toată fermitatea”

”România acţionează cu toată fermitatea pentru destructurarea acţiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naţionale. În baza informaţiilor SRI şi DIICOT, a fost destructurată o reţea de sabotare a industriei de apărare care acţiona cu implicarea Federaţiei Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile”, scrie Luca Niculescu pe X, potrivit News.ro.

România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!

Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect care a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov, în apropierea CARFIL SA, filială a CN ROMARM, unde sunt fabricate şi drone militare.

Doi dintre ei au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, al treilea fiind localizat în Polonia. Ei sunt cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

SRI a precizat că reţeaua din care fac parte cei trei străini cercetaţi de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune este coordonată de Rusia şi viza mai multe facilităţi militare şi industriale, în România şi regiune şi urmărea intimidarea, afectarea capacităţilor de apărare şi slăbirea contribuţiei statelor vizate la securitatea europeană şi regională.

Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat și el marți în cazul de sabotaj care a vizat CARFIL SA, filială a ROMARM, condamnând cu toată fermitatea orice implicare a Federaţiei Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. De asemenea, preşedintele subliniază că investigaţiile dovedesc cât de frecvent au ajuns să fie folosite reţelele sociale de către entităţi ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula şi implica în activităţi ilegale.