Nicuşor Dan: Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federaţiei Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, șeful statului spune că "astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii ţării noastre".

"Nicio entitate străină nu are dreptul să acţioneze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene. De ani de zile, Rusia foloseşte un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democraţiile europene. Tentativele de influenţare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informaţional, atacurile cibernetice şi actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfăşurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federaţia Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare şi provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră", susține şeful statului.

Nicuşor Dan apreciază că toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, "ci fac parte dintr-o campanie premeditată şi coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societăţile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate şi pentru apărarea comună".

În acest sens, evocă războiul hibrid dus de Rusia.

"Nu trebuie să ne amăgim în privinţa naturii acestei ameninţări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeaşi miză de a slăbi din interior statele europene şi solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acţiuni impune o vigilenţă sporită şi o evaluare permanentă a riscurilor", transmite preşedintele.

În acest context, el anunţă că statul român va acţiona cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicaţi şi pentru a proteja cetăţenii şi infrastructurile critice ale ţării.

"În acelaşi timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliaţii noştri din NATO şi cu partenerii din Uniunea Europeană. Salut eficienţa tuturor profesioniştilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT şi DGIA care au acţionat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât şi pe adevăraţii responsabili din spatele acestui act provocator", adaugă Nicușor Dan.

Nicuşor Dan subliniază că este esenţial ca instituţiile statului român să identifice astfel de atacuri şi, pe cât posibil, să le prevină.

"Investigaţiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite reţelele sociale de către entităţi ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acţiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conştienţi de aceste pericole şi să trateze cu toată atenţia ceea ce se vehiculează în spaţiul online", mai transmite preşedintele.

El mulţumeşte partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile româneşti, adăugând că "răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat şi credibil, bazat pe solidaritate şi capacitatea de a acţiona împreună".