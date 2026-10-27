Nicuşor Dan: Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federaţiei Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, șeful statului spune că "astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii ţării noastre".
"Nicio entitate străină nu are dreptul să acţioneze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene. De ani de zile, Rusia foloseşte un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democraţiile europene. Tentativele de influenţare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informaţional, atacurile cibernetice şi actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfăşurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federaţia Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare şi provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră", susține şeful statului.
Nicuşor Dan apreciază că toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, "ci fac parte dintr-o campanie premeditată şi coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societăţile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate şi pentru apărarea comună".
În acest sens, evocă războiul hibrid dus de Rusia.
"Nu trebuie să ne amăgim în privinţa naturii acestei ameninţări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeaşi miză de a slăbi din interior statele europene şi solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acţiuni impune o vigilenţă sporită şi o evaluare permanentă a riscurilor", transmite preşedintele.
În acest context, el anunţă că statul român va acţiona cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicaţi şi pentru a proteja cetăţenii şi infrastructurile critice ale ţării.
"În acelaşi timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliaţii noştri din NATO şi cu partenerii din Uniunea Europeană. Salut eficienţa tuturor profesioniştilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT şi DGIA care au acţionat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât şi pe adevăraţii responsabili din spatele acestui act provocator", adaugă Nicușor Dan.
Nicuşor Dan subliniază că este esenţial ca instituţiile statului român să identifice astfel de atacuri şi, pe cât posibil, să le prevină.
"Investigaţiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite reţelele sociale de către entităţi ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acţiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conştienţi de aceste pericole şi să trateze cu toată atenţia ceea ce se vehiculează în spaţiul online", mai transmite preşedintele.
El mulţumeşte partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile româneşti, adăugând că "răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat şi credibil, bazat pe solidaritate şi capacitatea de a acţiona împreună".
Trei cetăţeni străini, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov
DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi bieloruşi şi un ucrainean), rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a ROMARM.
"Cercetările au fost demarate în luna septembrie 2026, când pe o platformă industrială din municipiul Braşov, situată in imediata apropiere a societăţii CARFIL SA, filială a CN ROMARM, s-a declanşat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăţi comerciale. Din probatoriul administrat a reieşit faptul că cei trei inculpaţi, doi cetăţeni bieloruşi şi un cetăţean ucrainean, sunt implicaţi în cauză, context în care judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au emis mandate europene de arestare în lipsă, doi dintre inculpaţi fiind, în baza cooperării internaţionale, depistaţi şi arestaţi preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare", a explicat DIICOT într-un comunicat de presă citat de Agerpres.
Luni a fost emis un al treilea mandat european de arestare, pe numele unui alt inculpat, localizat pe teritoriul Poloniei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la acte de diversiune şi sunt efectuate demersurile necesare în vederea extrădării celor trei inculpaţi în România.
DIICOT a precizat că cei trei vizau şi alte obiective de pe teritoriul României şi al altor state UE.
Acest incident de pe platforma braşoveană se adaugă unei serii recente de evenimente similare înregistrate pe teritoriul României, amplificând preocupările legate de securitatea obiectivelor industriale şi a infrastructurilor esenţiale.
DIICOT, MAI şi SRI continuă cercetările privind persoanele implicate în comiterea faptei. Astfel, în actualul climat regional şi european de securitate, caracterizat prin proliferarea tacticilor de război hibrid, este monitorizată permanent evoluţia riscurilor asimetrice susceptibile să afecteze ordinea publică sau obiectivele de importanţă strategică din România, a informat DIICOT.
La rândul său, Serviciul Român de Informaţii a anunţat luni că, în cooperare cu parteneri interni şi externi, a identificat o reţea de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil.
"Investigaţiile au confirmat implicarea mai multor cetăţeni din state ex-sovietice, rezidenţi în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfăşurare proceduri judiciare, în România şi în cooperare cu autorităţi din mai multe state europene. Datele obţinute până în prezent arată că misiunile reţelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federaţia Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ţinte din regiune: facilităţi de producţie de armament, de stat şi private, precum şi alte obiective de interes militar şi industrial. Cazul se înscrie într-o campanie mai amplă de operaţiuni de sabotaj coordonate de Federaţia Rusă în Europa. Investigaţiile desfăşurate în acest an au identificat şi alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilităţi militare internaţionale sau utilizate pentru instruirea forţelor armate ucrainene", a informat SRI.
Conform Serviciului Român de Informaţii, aceste acţiuni urmăresc intimidarea, afectarea capacităţilor de apărare şi slăbirea contribuţiei statelor vizate la securitatea europeană şi regională.
"Recrutarea pentru sabotaj poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină aparent inofensivă. SRI atrage atenţia că recrutarea se desfăşoară, de regulă, prin reţele sociale. Persoanelor abordate li se oferă iniţial bani pentru activităţi punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin tot mai grave, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate. În cazul unui refuz, coordonatorii pot recurge la presiuni şi şantaj. Reţelele exploatează în special vulnerabilităţi financiare, dependenţe sau antecedente infracţionale. Pentru a-şi ascunde identitatea şi deplasările, membrii acestora folosesc frecvent transport, cazare şi mijloace de plată pe numele altor persoane, precum şi comunicaţii prin cartele din state terţe şi aplicaţii de mesagerie criptată. Aceste elemente trebuie evaluate împreună şi în context; luate separat, ele nu indică implicarea unei persoane în activităţi de sabotaj", a arătat sursa citată.
SRI, DIICOT, Ministerul Apărării Naţionale - Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne continuă verificările privind operaţiunile de sabotaj identificate pe teritoriul naţional.