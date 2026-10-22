Copilul a ascuns cuțitul de mari dimensiuni în pantaloni. Conform profesorilor, cei răniți ar fi făcut glume pe seama agresorului care este acum reținut de polițiști.

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Băiatul de 15 ani este elev la liceul din Pitești din septembrie. Dimineața a venit la școală înarmat cu o macetă - un cuțit de aproximativ 30 de centimetri lungime, iar în prima pauză și-a chemat doi colegi la toaletă. Băieții ar fi obișnuit să-l tachineze, au aflat acum profesorii.

Corespondent ȘtirileProTV: Incidentul s-a petrecut în baia băieților de la etajul 1 al Colegiului Armand Călinescu din Pitești. Pe ușa WC-ului putem vedea urmele loviturilor de macetă pe care elevul de 15 ani le-a aplicat asupra celorlalți copii.

După incident, elevul s-a întors în bancă, din clasă, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Elevii din clasele mai mari care au văzut scena din toaletă au anunțat imediat profesorii.

Andreea Grosaru, director adjunct al liceului din Pitești: Copilul s-a așezat liniștit în bancă și nu a spus absolut nimic, însă profesorul de serviciu de pe hol este cel care a intervenit și a descoperit cine este elevul care a agresat, a reușit să-l scoată din clasă și să-i descopere arma. La intrarea instituției se află un paznic, nu avem poartă de detecție metale, nu putem să îi controlăm corporal să vedem dacă au ceva asupra lor.

Cei doi colegi ar fi făcut glume pe seama atacatorului

Polițiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe holurile școlii. Între elevi nu erau cunoscute conflicte. Dar profesorii au aflat acum că cei doi răniți ar fi făcut glume pe seama felului în care este tuns agresorul.

Paul Vladău, dirigintele clasei: N-am simțit niciun conflict între elevi. Am înțeles de la colegii mei că de la o glumă între ei a degenerat, deși mi-e greu să cred că n-a fost premeditat. La ședința cu părinții, tatăl lui mi-a spus că e un copil mai retras și, dacă sunt probleme, să-l anunț.

Niculina Ungureanu, consilier școlar, psiholog: Era un coleg liniștit, nu a ieșit în evidență, era introvertit și nu a dat semne de comportament violent sau recalcitrant.

Gabriel Diaconu, psihiatru: Un copil ascuns, inhibat, timid, dificil, care se supraadaptează pentru o anumită perioadă, dar, de fapt, își maschează adevăratele emoții. Cei mai importanți factori de discernut de părinți acasă sunt: ce jocuri video joacă copilul tău? Cât de încărcat e conținutul lor când vine vorba de violență? Care e viața copilului tău pe rețelele sociale? Cât de mult socializează în viața reală cu prietenii lui din mediul virtual? Cât de mult vorbește copilul de emoțiile lui? De ce se întâmplă în sufletul lui, nu doar de ce a făcut faptic și practic la școală? Care sunt lucrurile care îl supără cu adevărat? Care sunt lucrurile pe care le vrea?

Unul dintre elevii răniți a ajuns la spital cu o tăietură la mână.

Dr. Tudor Ionescu, manager Spitalul de Pediatrie Pitești: O plagă 1/3 antebraț drept, de aproximativ 3-4 cm. A fost suturat și cel mai probabil va merge la domiciliu, cu indicații.

Elevul de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore.