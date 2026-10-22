"În urma cercetărilor efectuate, a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovirea sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. După administrarea probatoriului şi parcurgerii etapelor procesuale, minorul de 15 ani a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore", se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş, potrivit Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele.

Agresiunea a avut loc în cursul dimineţii la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Piteşti.

"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul", anunţase anterior IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, unul dintre elevii agresaţi a suferit o leziune la nivelul antebraţului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

Ce spune familia copilului

Familia copilului, care este elev în clasa a noua la Colegiul Naţional „Armand Călinescu” din Piteşti reclamă că încă de la începutul liceului el era ţinta unor atacuri din partea unora dintre colegi. Era lovit în cap, iar unii dintre colegi îl fotografiaseră şi, cu ajutorul inteligenţei artificiale, realizaseră fotografii trucate cu el având cârnaţi în urechi, potrivit News.ro.

Surse judiciare cu confirmat, pentru News.ro, că primele verificări în acest caz confirmă ipoteza conform căreia copilul era ţinta unor acte de bullying. Aceleaşi surse precizează că a încercat că facă faţă singur agresiunilor psihilogice la care a fost supus, fără a spune nici părinţilor, nici cadrelor didactice.

De altfel, la şcoală el era perceput drept un copil cuminte, care nu a creat niciodată probleme.