Este vorba despre elevul în vârstă de 15 ani de la un colegiu din Pitești care ar fi agresat doi colegi în toaleta școlii, în timpul unei pauze. Unul dintre ei a fost tăiat pe braț, iar celălalt a fost lovit tot pe braț.

Andreea Grosaru, director adjunct al Colegiului din Pitești, afirmă că violențele s-au petrecut dimineața, „în jurul orei 08.59”.

„Ne aflăm într-o instituție de învățământ cu peste 1100 de copii. În această dimineață, în jurul pauzei, 08.59, unul dintre copiii de clasa a 9-a în toaletă, în toaleta băieților, a amenințat și a agresat pe colegi că urmează să îi taie”, a declarat Andreea Grosaru.

Ea a explicat că profesorii au aflat de la alți doi elevi, mai mari, care au văzut ce s-a întâmplat.

„În urma celor semnalate de alți doi colegi mai mari, martori, către cadrele noastre didactice, colegii noștri din cancelarie, trei cadre didactice au mers de urgență la toaleta corespunzătoare și, în momentul respectiv, au ieșit din toaletă băiatul agresat, tăiat pe braț și un altul cu lovituri, tot pe braț”, a spus directorul adjunct.

După atac, „copilul s-a așezat liniștit în bancă”

Elevii răniți au fost duși la cabinetul medical, iar școala a sunat la 112. Reprezentanta colegiului a mulțumit profesorilor pentru felul în care au reacționat.

„Vreau să le mulțumesc pe această cale pentru faptul că au acționat cu operativitate. Forțele de poliție de asemenea au venit într-un timp foarte scurt și l-au identificat pe elevul de clasa a 9-a”, a afirmat Andreea Grosaru.

Directorul adjunct a mai spus că, după incident, elevul s-a întors în clasă. Profesorii au aflat repede din ce clasă face parte băiatul, iar emoțiile au fost mari pentru cadrele didactice care au intrat acolo.

„Copilul, însă, s-a așezat liniștit în bancă și nu a spus absolut nimic nimănui. Însă profesorul de serviciu de pe hol este cel care a intervenit și a descoperit cine este copilul care a agresat”, a precizat ea.

Întrebată dacă elevul mai avea asupra lui arma albă folosită, Andreea Grosaru a răspuns afirmativ: „Da, da, instrumentul se afla încă asupra lui”, a declarat directorul adjunct.

„Era un copil liniștit”

Întrebată de jurnaliști dacă școala a mai avut probleme cu elevul agresor, directoarea adjunctă a școlii a răspuns că nu.

„Nu. Școala a început de o lună și un pic. Aș putea doar să vă spun că era un copil liniștit, care nu a ieșit în evidență cu absolut nimic, nici violent, nici din punct de vedere al absențelor”, a spus Andreea Grosaru.

De asemenea, ea spune că nu are informații despre vreun caz de bullying sau despre consiliere anterioară a elevului. În schimb, spune că, din primele cercetări, ar fi putut fi vorba despre „glume” între elevi.

„Din cercetările inițiale ar putea fi vorba despre niște glume între ei. La ce nivel au ajuns glumele sau de când au început, nu aș putea să vă spun clipa de față”, a declarat directorul adjunct.

Întrebată dacă elevul ar fi putut fi hărțuit de colegi, ea a spus că nu crede, pentru că cei doi elevi nu se cunoșteau de mult timp.

„Nu. Aș spune nu, pentru că ei sunt veniți în instituția noastră de învățământ de o lună de zile și vin de la instituții de învățământ diferite, nici măcar de la aceeași școală gimnazială”, a explicat ea.

Reprezentanta școlii a mai spus că părinții elevului rănit au fost sunați imediat și au ajuns la școală. Apoi au mers la secția 1 de poliție, unde se afla și elevul bănuit de agresiune.

Cum a reușit elevul să intre în școală cu cuțitul

Întrebată de jurnaliști cum a reușit elevul să intre în școală cu acea armă albă, Andreea Grosaru a spus că școala nu are mijloace de control la intrare, în afară de ... un paznic.

„Să știți că la intrarea instituției se află un paznic. Nu avem o poartă de detecție metale. Suntem o instituție de învățământ, nu putem să-i controlăm, nu știu, corporal, să vedem dacă au ceva asupra lor”, a afirmat directorul adjunct.

Ea a spus și că în colegiu există un singur consilier școlar pentru cei peste 1.100 de elevi.

„Avem peste 1100 de copii și avem un consilier școlar”, a precizat Andreea Grosaru.

Despre fenomenul de bullying, ea a spus că școala nu a avut cazuri raportate, însă incidentul de acum schimbă lucrurile.

„Situația de astăzi ne pune în gardă și totodată cu toate acțiunile noastre prin care am tot încercat cu poliția, cu Jandarmeria să preîntâmpinăm, se pare că astăzi inevitabilul a venit”, a spus ea.

Ce urmează după incident

Întrebată dacă elevul va fi exmatriculat, Andreea Grosaru a refuzat să dea detalii. A spus că întâlnirea comisiei de violență este prioritară.

„Nu pot să vă dau aceste detalii. Întrunirea comisiei este prioritară și ulterior măsurile sunt necesare”, a declarat directorul adjunct.

Astfel, comisia de violență este prima care intervine atunci când se descoperă un caz și are o procedură clară.

Pentru aceeași zi, școala a anunțat și o întâlnire cu părinții copiilor din clasa respectivă. La ea vor participa autoritățile abilitate, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, consilierul școlar și psihologul școlii. Discuția cu elevii urma să aibă loc a doua zi.