Primele măsuri anunțate după violențele de la liceul din Piteşti. „Elevul agresor va trebui să se întoarcă la şcoală”

De asemenea, potrivit News.ro, el a subliniat faptul că, în urma anchetei, „elevul agresor va trebui să se întoarcă la şcoală”, astfel că Inspectoratul Şcolar Judeţean are responsabilitatea de a pregăti acest proces cu maximă atenţie.

„Incidentul este analizat în cadrul acţiunilor operative derulate de Biroul de Siguranţă Şcolară, iar prin Ordinul Prefectului nr. 214/04.09.2026 funcţionează deja o comisie mixtă de control care verifică respectarea legislaţiei privind siguranţa în unităţile de învăţământ. Astăzi am cerut zero toleranţă în acest caz şi aplicarea tuturor măsurilor legale. Este esenţial să subliniem că familia, şcoala şi poliţia sunt principalii responsabili pentru siguranţa copiilor, în această ordine. Doar prin colaborarea acestor trei piloni putem preveni violenţa şi putem proteja elevii. Totodată, trebuie să avem în vedere un aspect important: în urma anchetei, elevul agresor va trebui să se întoarcă la şcoală. Inspectoratul Şcolar Judeţean are responsabilitatea de a pregăti acest proces cu maximă atenţie, astfel încât să fie luată cea mai bună decizie pentru viitorul elevului şi pentru siguranţa colectivului şcolar”, a transmis prefectul Sebastian Nedelcu.

Ședințe cu părinții. „Cadrele didactice să fie mai vigilente”

Acesta anunţă că, în prima săptămână după vacanţă, toate unităţile de învăţământ din judeţ vor trebui să aplice următoarele măsuri:

să organizeze şedinţe cu părinţii, în cadrul cărora să fie prezentate problemele identificate în mediul şcolar;

să fie solicitat sprijinul părinţilor în prevenirea comportamentelor de risc;

să fie discutate teme precum toleranţa, ajutorul, prietenia şi respectul;

să fie explicat faptul că elevii au acces la personal specializat în cadrul şcolilor, care îi poate sprijini atunci când se confruntă cu dificultăţi.

„De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean va solicita tuturor cadrelor didactice să fie mai vigilente, să observe semnalele de risc şi să colaboreze fără ezitare cu Poliţia ori de câte ori există suspiciuni privind comportamente violente sau situaţii care pot afecta siguranţa elevilor”, anunţă prefectul.