"Elevul a primit îngrijiri medicale, iar potrivit informaţiilor oficiale, se află în afara oricărui pericol. La ora 13:00, am convocat în regim de urgenţă o întâlnire cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru evaluarea situaţiei şi stabilirea măsurilor imediate", a transmis prefectul, potrivit Agerpres.

Incidentul este analizat

El a adăugat că incidentul este analizat în cadrul acţiunilor operative derulate de Biroul de Siguranţă Şcolară, iar din luna septembrie funcţionează deja o comisie mixtă de control care verifică respectarea legislaţiei privind siguranţa în unităţile de învăţământ.

"Totodată, trebuie să avem în vedere un aspect important: în urma anchetei, elevul agresor va trebui să se întoarcă la şcoală. Inspectoratul Şcolar Judeţean are responsabilitatea de a pregăti acest proces cu maximă atenţie, astfel încât să fie luată cea mai bună decizie pentru viitorul elevului şi pentru siguranţa colectivului şcolar", a precizat prefectul.

De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean a început discuţiile cu conducerea unităţii de învăţământ. În seara zilei de joi va fi organizată o şedinţă cu părinţii, iar vineri, de la ora 10:00, vor avea loc discuţii cu elevii clasei din care fac parte cei implicaţi în incident.

Darius-Sebastian Nedelcu a mai anunţat că, pentru prevenirea unor incidente similare, s-a decis ca, în prima săptămână de după vacanţa intra-semestrială, toate unităţile de învăţământ din judeţ să organizeze şedinţe cu părinţii, în cadrul cărora să fie prezentate problemele identificate în mediul şcolar, să fie discutate teme precum toleranţa, ajutorul, prietenia şi respectul şi să fie explicat faptul că elevii au acces la personal specializat din cadrul şcolilor atunci când se confruntă cu dificultăţi.

"De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean va solicita tuturor cadrelor didactice să fie mai vigilente, să observe semnalele de risc şi să colaboreze fără ezitare cu Poliţia ori de câte ori există suspiciuni privind comportamente violente sau situaţii care pot afecta siguranţa elevilor. (...) Instituţia Prefectului va monitoriza permanent situaţia şi va solicita actualizări din partea tuturor instituţiilor implicate", a mai transmis Darius-Sebastian Nedelcu.

Agresiunea a avut loc în timpul unei pauze

Agresiunea de la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Piteşti a avut loc în baie, în timpul unei pauze, a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Argeş.

"Un elev din clasa a IX-a D a pătruns în incinta liceului cu o macetă şi din răzbunare a rănit alţi doi colegi. Incidentul s-a petrecut la baie, în pauza de la 8:50-9:00. Cadrele didactice au fost informate imediat de doi elevi de la clasa a XI-a şi acestea au anunţat organele de poliţie. Victimele sunt elevi din clasa a IX-a", se precizează într-un comunicat al ISJ Argeş.

Un elev a fost rănit de un coleg cu o armă albă, joi dimineaţă, la un liceu din municipiul Piteşti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul", se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, elevul atacat a suferit o leziune la nivelul antebraţului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri.